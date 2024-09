Tempos de espera no SNS britânico fazem 14 mil mortes por ano. O relatório sobre um NHS “em estado crítico”

Mais de 14 mil pessoas morrem anualmente no Reino Unido por causa dos longos tempos de espera registados no acesso aos serviços de urgência no serviço nacional de saúde britânico — o National Heath Service (NHS). O número foi avançado pelo Royal College of Emergency Medicine, uma associação de médicos especializados em medicina de emergência, e corresponde a mais do dobro de todas as mortes em combate registada entre as forças armadas do Reino Unido desde 1948, o ano em que o NHS foi fundado.

