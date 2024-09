Sondagens desfavoráveis atestam arranque difícil de Starmer e dos trabalhistas britânicos

Dois meses depois da vitória do Labour nas eleições do Reino Unido, impopularidade do novo primeiro-ministro iguala o seu pior registo (46%). Ainda assim, trabalhistas superam conservadores.

“Não se muda um país ao carregar num botão.” Foi uma das frases fortes do primeiro discurso de Keir Starmer como chefe do Governo britânico, proferido em frente ao n.º 10 de Downing Street, em Londres, no dia 5 de Julho, menos de 24 horas depois umas eleições vencidas de forma clara pelo Partido Trabalhista, que derrotou o Partido Conservador, no poder há 14 anos.