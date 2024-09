Rússia retira acreditação a seis diplomatas britânicos

Os serviços de segurança russos (conhecidos pela sigla FSB) anunciaram esta sexta-feira que iriam retirar a acreditação a seis diplomatas britânicos, acusando-os de espiarem a Rússia desde dentro do país.

Segundo um comunicado do FSB, citado pela Reuters, os serviços de segurança tinha acesso a documentos que demonstravam que o gabinete diplomático britânico para a Europa de Leste e a Ásia Central estava a coordenar "a escalada da situação política e militar. A sua "principal tarefa é infligir uma derrota estratégica ao nosso país", sublinharam.

"A este respeito, com base em documentos fornecidos pelo Serviço Federal de Segurança da Rússia e em resposta às numerosas medidas hostis tomadas por Londres, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, em cooperação com as agências em causa, pôs termo à acreditação de seis membros do departamento político da embaixada britânica em Moscovo, em cujas acções foram encontrados indícios de espionagem e sabotagem", anunciou o FSB, acrescentando que "os factos revelados permitem considerar as actividades dos diplomatas britânicos enviados a Moscovo pela direcção como uma ameaça à segurança da Federação Russa".

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, afirmou à agência TASS que "a embaixada britânica ultrapassou largamente os limites estabelecidos pelas convenções de Viena", que estabelecem as normas internacionais face às embaixadas e aos serviços diplomáticos.

"Mas o mais importante é que não estamos a falar apenas do lado formal da questão e da inconsistência com as actividades declaradas, mas sim de acções que visam causar danos ao nosso povo", acrescentou.

Em viagem aos EUA para discutir a utilização de armas de longo alcance pela Ucrânia contra a Rússia, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer afirmou, citado pela AFP que o Reino Unido, apesar de apoiar a Ucrânia na sua autodefesa, não quer ter qualquer conflito directo com a Rússia.

"A Rússia iniciou este conflito. A Rússia invadiu ilegalmente a Ucrânia. A Rússia poderia acabar com este conflito de imediato", disse Starmer, acrescentando que, porém, "a Ucrânia tem o direito à autodefesa" e que, por isso, o Reino Unido tem estado a "apoiar totalmente este direito da Ucrânia", oferecendo "capacidade de formação" ao país.

"Mas não procuramos qualquer conflito com a Rússia, não é essa a nossa intenção, de todo", disse ainda.

Segundo o The Guardian, a retirada da acreditação já tinha sido decidida há meses, depois de cinco homens britânicos terem sido detidos e acusados de planearem incendiar lojas com ligações à Ucrânia em nome da Rússia, acrescenta o jornal.