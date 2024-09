Biden usa boné de apoiante de Trump e avisa: “Nada de comer cães e gatos!”

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aceitou o pedido de um apoiante de Donald Trump para colocar na cabeça um boné com o nome do candidato do Partido Republicano à próxima eleição presidencial. A interacção, registada em vídeo durante uma visita de Biden a um quartel de bombeiros na Pensilvânia, na quarta-feira, foi justificada pela Casa Branca como "um gesto de união" e de homenagem às vítimas dos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001.

Como é habitual nesta altura do ano, quando o país recorda e presta homenagem às vítimas do 11 de Setembro, o quartel dos bombeiros voluntários da localidade de Shanksville, no estado da Pensilvânia — a primeira corporação a chegar à zona de impacto do voo 93, que se despenhou a sete quilómetros de distância — recebeu a visita do Presidente dos EUA.

Tal como aconteceu há três anos, no mesmo local — num distrito onde Trump recebeu 77% dos votos na eleição presidencial de 2020 —, Biden voltou a posar para fotografias entre crianças vestidas com t-shirts de apoio ao ex-Presidente dos EUA.

A diferença, desta vez, é que o Presidente norte-americano foi mais longe e aceitou um desafio para colocar na cabeça um boné com o nome de Trump — um gesto que aconteceu poucas horas depois de o ex-Presidente dos EUA ter afirmado, durante um debate televisivo com Kamala Harris, que Biden "odeia" a sua vice-presidente e candidata do Partido Democrata à Casa Branca.

Num vídeo publicado nas rede social Tik Tok, na quinta-feira, por uma utilizadora que diz ser filha do apoiante de Trump com quem Biden interagiu no quartel de Shanksville, o Presidente dos EUA oferece-se para autografar um boné oficial com o seu nome.

Na conversa que se seguiu, Biden e o apoiante de Trump trocam picardias de forma bem-humorada.

"Ainda se lembra do seu nome?", pergunta o apoiante de Trump. "Não, sou velho de mais para isso", responde Biden, de 81 anos, provocando uma gargalhada entre os presentes.

Depois de ter recusado, também de forma bem-humorada, um autógrafo do seu interlocutor, Biden coloca na cabeça um boné com o nome de Trump e recebe um forte aplauso. "Agora estou orgulhoso de si", diz o apoiante de Trump.

Antes de se afastar, Biden dirige-se a todos os presentes e diz: "Não se esqueçam! Nada de comer cães e gatos!", uma referência a uma informação falsa, propagada nos últimos dias por Trump e pelo candidato republicano a vice-presidete dos EUA, J.D. Vance, segundo a qual imigrantes haitianos teriam sido apanhados a comer animais de estimação em Springfield, no Ohio.

Numa nota publicada na rede social X, o porta-voz da Casa Branca, Andrew Bates, disse que durante a visita ao quartel de bombeiros de Shanksville, Biden "falou sobre a união do país após o 11 de Setembro e disse que é preciso recuperar esse sentimento".

"Num gesto de união, deu um boné a um apoiante de Trump, que depois lhe pediu que, no mesmo espírito, usasse um boné de Trump", disse Bates.

Apesar de Trump ter a vitória garantida na localidade de Shanksville e no distrito de Somerset, a eleição no estado da Pensilvânia está em aberto, com os dois principais candidatos empatados nas sondagens nesta altura da campanha.

Com 19 votos do Colégio Eleitoral, a Pensilvânia é um dos estados em que Harris precisa de vencer para chegar à Casa Branca.

Em 2016, Trump bateu Hillary Clinton por apenas 44.292 votos em quase seis milhões de votos em todo o estado; em 2020, Biden venceu na Pensilvânia com mais 80.555 do que Trump, em quase sete milhões de votos.