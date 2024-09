Aeroporto: Assembleia Municipal de Loures aprova moção a exigir fim dos voos nocturnos

A moção exige que sejam proibidos os movimentos aéreos entre as 00h30 e as 5h no Aeroporto Humberto Delgado, que se situa em terrenos pertencentes aos municípios de Lisboa e de Loures.

A Assembleia Municipal de Loures, no distrito de Lisboa, aprovou uma moção do Bloco de Esquerda a reivindicar a limitação de voos nocturnos no Aeroporto Humberto Delgado, divulgou o partido.

A moção foi aprovada por maioria na última reunião do órgão, realizada na quinta-feira, com os votos favoráveis do PS, CDU, PSD, Iniciativa Liberal, PAN (Pessoas-Animais-Natureza) e a abstenção do Chega. O documento delibera que a Câmara Municipal de Loures, presidida pelo socialista Ricardo Leão, inste o Governo a estabelecer "um período sem voos agendados entre a meia-noite e as 5h no Aeroporto Humberto Delgado".

A moção exige ainda que "a legislação do ruído seja cumprida, começando com o estabelecimento de um limite anual de voos e o alargamento progressivo do período horário, em que vigore a proibição total de movimentos aéreos entre a 00h30 e as 5h".

Segundo a associação Zero, que entre 12 e 25 de Agosto contabilizou todos os voos de passageiros que descolaram e aterraram, entre as 23h as 7h, no Aeroporto Humberto Delgado, foram detectados 139 movimentos aéreos. "No total, foram 115 os voos acima do permitido por lei, o que agrava significativamente a poluição sonora provocada pelas aeronaves, prejudicando a vida de todas e todos os que vivem e trabalham no concelho de Loures e noutros municípios à volta do aeroporto", sublinham os bloquistas.

O documento vai agora ser remetido ao Ministério das Infra-estruturas e Habitação, à Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) e à Associação ambientalista Zero, entre outras entidades. O Aeroporto Humberto Delgado situa-se em terrenos pertencentes aos municípios de Lisboa e de Loures.