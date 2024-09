Acordo falhou: nem dono nem inquilino querem pagar obras do Teatro Sá da Bandeira

O proprietário do Sá da Bandeira, no Porto, e o inquilino que gere o teatro há décadas, não conseguiram chegar esta sexta-feira a um acordo para pôr fim ao litígio judicial sobre a requalificação do imóvel classificado como de interesse público. A proprietária Lello Vitória - Livros e Turismo, Lda. moveu uma acção contra o inquilino Rocha, Brito & Vigoço, Lda., na qual pede que este seja obrigado a fazer as obras de requalificação que o teatro necessita, sob pena de ver rescindido o seu contrato de arrendamento. O arrendatário defende que é o senhorio que deve pagar os trabalhos. Em Abril, os dois tinham-se mostrado disponíveis para chegar a um entendimento, contudo, em sede de audiência prévia, que decorreu esta sexta-feira ao início a manhã no Tribunal Judicial da Comarca do Porto, tal não se materializou.

