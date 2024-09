Ready for it?: campanha de Kamala Harris faz trocadilhos com canções de Taylor Swift

“Um novo caminho a seguir... Preparados para ele?” (“A new way forward… Ready for it?”, no original), lê-se no cartaz em Las Vegas.

A campanha presidencial de Kamala Harris abraçou firmemente o apoio oficial de Taylor Swift e já o está a pôr a render. Três dias depois de a cantora ter anunciado que estará ao lado da democrata nas eleições de Novembro, o partido está a usar trocadilhos com as canções da artista nos cartazes para promover Harris. “Estamos na nossa era Kamala”, diz um outdoor digital a passar na Times Square em Nova Iorque.

Os novos cartazes em Nova Iorque e em Las Vegas foram apresentados nesta sexta-feira e fazem alusão não só à multimilionária digressão The Eras Tour, mas também a uma das canções mais conhecidas de Taylor Swift, ...Ready for it?, do álbum Reputation de 2017. “Um novo caminho a seguir... Preparados para ele?” (“A new way forward… Ready for it​?”, no original), lê-se no cartaz com uma fotografia de Kamala Harris afixado na cidade dos casinos, no mesmo dia que Donald Trump organiza por lá um comício.

Na Times Square, em Nova Iorque, o anúncio está a ser transmitido no 22.º andar do edifício central — aquele onde tipicamente se faz a contagem de Ano Novo — alternando com outro que mostra uma fotografia de Donald Trump e pergunta: “Exaustos deste tipo?”

Mas a capitalização do apoio de Swift não fica por aqui. No site oficial de Kamala Harris, na secção de merchandising, vendem-se pulseiras da amizade (um tradição entre os fãs de Taylor Swift em referência à canção You're on your own, kid) por 20 dólares (18 euros). As pulseiras em azul dizem Harris-Walz, incluindo também o nome do candidato à vice-presidência, Tim Walz. Estão esgotadas, mas é possível encomendar para receber a partir de 24 de Setembro.

A directora de comunicação do Partido Democrata, Rosemary Boeglin, justifica que este tipo de comunicação quer marcar a oposição entre os dois candidatos presidenciais. “Ao mesmo tempo que mostramos o contraste entre o Novo Caminho a Seguir da vice-presidente Harris e a agenda do Projecto 2025 de Donald Trump, que iria destruir os direitos reprodutivos e manipular a economia contra as famílias trabalhadoras, recordamos aos eleitores que é fundamental falar agora para deixar Trump e entrar na nossa era Kamala”, declara em comunicado enviado à revista People.

O apoio de Taylor Swift à campanha de Kamala Harris já era falado há várias semanas, mas só se concretizou nesta terça-feira, depois do debate entre os dois candidatos. “Irei votar em Kamala Harris e Tim Walz nas eleições presidenciais de 2024. Vou votar em Kamala Harris porque ela luta pelos direitos e pelas causas que eu creio precisarem de uma guerreira que as defenda”, escreveu a cantora no Instagram.

Swift também apontou o dedo a Donald Trump por ter partilhado imagens geradas por inteligência artificial que lhe atribuíam “falsamente” um suposto apoio. “Recentemente, chegou à minha atenção que uma inteligência artificial de 'mim' a apoiar falsamente a candidatura presidencial de Donald Trump foi publicada neste site. Resumiu realmente os meus receios em torno da IA e os perigos da difusão de desinformação. Levou-me à conclusão de que preciso de ser muito transparente sobre os meus planos reais para estas eleições enquanto eleitora”, esclareceu.

E assinou a publicação como “senhora de gatos e sem filhos” em referência às declarações de J.D. Vance, o candidato republicano à vice-presidência, que ridicularizou mulheres que não têm filhos.

O apoio gerou logo reacções de gratidão entre os democratas, mas também se reflectiu num aumento de registos na plataforma vote.org, onde os eleitores têm de se inscrever para votar a 5 de Novembro. De acordo com a revista Forbes, 406 mil pessoas acederam ao link da plataforma partilhado pela cantora nas histórias do Instagram.

Antes do anúncio oficial de apoio, os swifties (como são conhecidos os fãs da cantora) já se tinham mobilizado com o movimento Swifties for Kamala, que reuniu 142 mil dólares (cerca de 128 mil euros) em doações para apoiar Harris numa angariação de fundos online que contou com mais de 34 mil participantes.

Um fenómeno semelhante tinha acontecido em 2018, quando a cantora apoiou dois candidatos democratas para o Congresso, o site vote.org recebeu mais de 65 mil novos registos em 24 horas. No ano passado, voltou a partilhar o mesmo apelo ao registo para o voto e a página na hora seguinte aumentou mais de 1000% os acessos.

Em Maio deste ano, a Newsweek levou a cabo uma sondagem em que um terço dos eleitores com menos de 25 anos afirmava que tinha maior probabilidade de votar no candidato que Taylor Swift apoiasse. De acordo com o Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement, a 5 de Novembro serão mais de 40 milhões de jovens votantes entre os 18 e os 27 anos.