Estrangulada, desmembrada e “transformada em puré”. Detalhes da morte de ex-modelo chocam Suíça

Os restos mortais de Kristina Joksimovic foram encontrados na sua casa, Binningen, perto de Basileia, Suíça, a 13 de Fevereiro deste ano. Na altura, o companheiro, a quem o processo se refere somente como Thomas, disse ter encontrado a mulher morta e que, em pânico, a tinha desmembrado.

Thomas, com quem a vítima tinha duas filhas, foi detido imediatamente após a descoberta do corpo “por uma terceira pessoa” não identificada; em Março, durante uma reconstituição do crime, o homem, que tem 41 anos, admitiu a autoria, alegando ter reagido em legítima defesa após a mulher o ter atacado com uma faca, mantendo a teoria de que tinha entrado em pânico, o que o levou a tentar desfazer-se do corpo.

Mas, seis meses volvidos, os relatos forenses, descritos num tribunal de Lausanne para justificar a prisão preventiva, descrevem um cenário macabro, além de revelarem que Kristina Joksimovic, 38 anos, morreu por estrangulamento, contrariando a tese de legítima defesa.

De acordo com as autoridades suíças, a antiga modelo, depois de estrangulada até à morte, foi desmembrada com uma serra eléctrica, uma faca e uma tesoura de jardinagem. Posteriormente, o homem recorreu a uma liquidificadora doméstica e a uma solução química para desfazer algumas partes do corpo. A vítima foi “transformada em puré”, detalha o relatório da autópsia.

No inquérito, citado em tribunal segundo o diário BZ Basel, lê-se que existem “indícios concretos de uma doença mental [de Thomas]”, apontando para o facto de o comportamento do homem, por altura da descoberta do corpo, ser de alguém “extremamente violento, em parte com traços de sadismo e de sociopatia”, tendo exibido “falta de empatia e sangue-frio depois de matar a mulher”. O Ministério Público revelou também que o homem já era violento antes do assassínio, com a autópsia a apurar vários ferimentos anteriores.

Kristina Joksimovic fez carreira como modelo, tendo-se sagrado Miss Noroeste da Suíça. Em 2007, integrou o painel de finalistas do concurso Miss Suíça. Mais tarde, enveredou pela carreira de treino de modelos, tendo sido a mentora da modelo Dominique Rinderknecht para o concurso Miss Universo em 2013.

A mulher, natural de Binningen, casou-se com Thomas em Agosto de 2017, de acordo com o site noticioso suíço 20min. O casal teve duas filhas e, nas redes sociais, aparentava uma vida tranquila. “Para mim, eles pareciam ser a família perfeita”, testemunhou um amigo do casal ao site Blick. No entanto, outro amigo terá indicado a existência de problemas: “Os dois estavam em crise há meses” — uma teoria corroborada pelo facto de existirem indícios de violência doméstica anterior ao crime, com a polícia a ser chamada ao local.