Cristiano Ronaldo ultrapassa a marca dos mil milhões de seguidores nas redes sociais

O futebolista português atingiu o recorde no serão desta quinta-feira e acompanhou o momento com uma contagem decrescente no YouTube.

Cristiano Ronaldo acaba de ultrapassar os mil milhões de seguidores nas redes sociais, fruto do sucesso do recém-lançado canal de YouTube, que já acumula mais de 60 milhões de subscritores. “Fizemos história — mil milhões de seguidores! Isto é mais do que apenas um número — é um testemunho da nossa paixão partilhada, do nosso empenho e do nosso amor pelo jogo e não só”, celebrou o futebolista português, nesta quinta-feira, através do X (antigo Twitter).

O português criou uma contagem decrescente para o marco no seu canal de YouTube, para acompanhar o número de seguidores em directo. Os mil milhões foram ultrapassados na noite desta quinta-feira, já depois das 22h. “Desde as ruas da Madeira até aos maiores palcos do mundo, sempre joguei pela minha família e por vocês, e agora mil milhões de pessoas estão juntas”, assinalou na mesma publicação, onde agradece todo o apoio.

“Estiveram comigo a cada passo do caminho, em todos os altos e baixos. Esta viagem é a nossa viagem e, juntos, mostrámos que não há limites para o que podemos alcançar”, declarou. “Obrigado por acreditarem em mim, pelo vosso apoio e por fazerem parte da minha vida. O melhor ainda está para vir, e vamos continuar a insistir, a ganhar e a fazer história juntos.”

O número de seguidores de Ronaldo está distribuído por seis redes sociais, sendo que o Instagram lidera a contagem. Aí, o português é a pessoa mais seguida do mundo, com mais de 639 milhões de seguidores. No Facebook, contabilizam-se 170 milhões e 519 mil seguidores, mais do que no X, onde são 113 milhões. Conta-se, ainda, com o Kuaishou (uma aplicação de vídeo popular na Índia, no Paquistão e na Indonésia), onde tem mais de nove milhões de seguidores, e o Weibo (a versão chinesa do X) com mais de 7,5 milhões.

Apesar de ser recordista das redes sociais, no X Ronaldo não é o mais seguido — o primeiro lugar do pódio fica para o dono Elon Musk, com 197 milhões de seguidores; o segundo lugar é de Barack Obama, com 131 milhões.

No canal de YouTube, lançado há menos de um mês, só na primeira hora o UR Cristiano Ronaldo acumulou um milhão de subscritores. Contudo, o youtuber mais seguido do mundo continua a ser MrBeast, com 314 milhões de subscritores.

Tal não quer dizer que Ronaldo não ultrapasse também esse recorde. Neste momento, são já 60 milhões e 690 mil pessoas a acompanharem os conteúdos sobre o estilo de vida do futebolista, entre temas ligados ao bem-estar, nutrição, prática desportiva, educação ou negócios.

“Este é um projecto em que já estamos a pensar há muitos anos, mas só agora surgiu a oportunidade de torná-lo real”, explicou o jogador no vídeo inaugural, publicado a 21 de Agosto. “É uma forma de poder estar mais perto dos meus fãs, da minha gente. É a plataforma ideal para poder partilhar um pouco a minha vida, as minhas coisas, em conteúdos orgânicos e originais”.

Os vídeos com mais sucesso, que chegam aos 40 milhões de visualizações, são com a companheira, Georgina Rodríguez, onde ambos contam detalhes sobre a vida familiar e a relação. O futebolista e a influencer espanhola estão juntos desde 2017 e têm cinco filhos entre os dois. Cristiano Junior e os gémeos Mateo e Eva nasceram via barriga de aluguer. A modelo é mãe biológica de Alana e Bella — irmã gémea de Ángel, que morreu no parto, em Abril de 2022. Actualmente, a família vive na Arábia Saudita, onde o jogador faz parte do Al-Nassr.