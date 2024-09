Colecção de moedas do “rei da manteiga” dinamarquês à venda 100 anos após a sua morte

A colecção de 20 mil moedas do magnata dinamarquês Lars Emil Bruun, que ficou conhecido como o “rei da manteiga”, está avaliada em 74 milhões de dólares (cerca de 68 milhões de euros) e vai ser leiloada neste sábado em Copenhaga, um século após a sua morte.

O acervo, guardado pelos familiares de Bruun tal como pedia o seu testamento, inclui moedas e medalhas raras da Dinamarca, Noruega, Suécia e Inglaterra, que remontam à era Viking. Espera-se que atraia licitações de algumas das pessoas mais ricas do mundo.

“A colecção é única em muitos aspectos, em parte porque é muito valiosa, mas também porque foi mantida segura como uma bela adormecida durante 100 anos, sem que ninguém tivesse acesso às moedas”, declara Michael Fornitz, numismata profissional nomeado pela casa de leilões Stack’s Bowers para supervisionar a venda.

Após a Primeira Guerra Mundial, Bruun, receando outra guerra ou um bombardeamento em Copenhaga, decidiu que a sua colecção histórica deveria ser mantida em reserva para a Colecção Nacional de Moedas e Medalhas do Museu Nacional da Dinamarca, em Copenhaga durante um século — o empresário morreu em Novembro de 1923​.

O leilão terá início no sábado, com a venda das primeiras 286 moedas, começando por uma moeda cunhada em 1496 para o rei Hans da Dinamarca. A moeda tem um preço estimado de 600 mil euros.

Foto Michael Fornitz da Stack's Bowers vê as moedas REUTERS/Jacob Gronholt-Pedersen

“Foi provavelmente cunhada para uso pessoal do rei, que viajou pela Europa e precisava de mostrar que a Dinamarca não era apenas uma província insignificante no Norte da Europa, mas sim uma potência a ter em conta”, detalha Fornitz, segurando a moeda na mão.

A colecção foi apresentada a potenciais compradores em Hong Kong, na Europa e nos Estados Unidos. De acordo com Brian Kendrella, presidente da Stack’s Bowers, espera-se que as moedas sejam vendidas por valores que variam entre menos de 100 dólares e mais de um milhão de dólares cada (entre os 90 e 900 mil euros).

“Os compradores podem ser algumas das pessoas mais ricas que estão nas listas da Forbes e coisas do género. Mas também há pessoas comuns que têm um profundo interesse pela história e pelo coleccionismo de moedas”, termina.

As receitas dos leilões, que deverão continuar durante vários anos, reverterão a favor dos familiares directos de Bruun, tal como estipulado no seu testamento. O representante dos familiares não respondeu ao pedido de comentário.

Foto O leilão em Copenhaga REUTERS/Jacob Gronholt-Pedersen

Lars Emil Bruun nasceu na pobreza, em 1852, na pequena vila de Havdrup, a 30 quilómetros de Copenhaga. A paixão pelas moedas foi nutrida desde a infância, mas, em 1880, começou a trabalhar numa empresa de produção de manteiga. Dois anos depois, incompatibilizou-se com o proprietário e decidiu abrir a sua própria distribuidora: L.E.Brunn Copenhagen Preserved Butter.

Com um empréstimo inicial de 60 mil coroas dinamarquesas, alugou um pequeno armazém e começou a comprar manteiga que colocava ele próprio em latas para exportar. Quando os investidores do projecto morreram inesperadamente, Bruun desapareceu causando rumores em Copenhaga de que teria fugido com o dinheiro do projecto, recorda o site Coins Weekly.

Mas Lars Emil Bruun viajou por toda a Dinamarca a comprar o máximo de manteiga que conseguia para vender e pagar à família dos investidores. Em 1895, a empresa tornou-se líder de exportação de manteiga dinamarquesa e já acumulava mais de 200 funcionários. Anos antes da sua morte, em 1917, estimava-se que a fortuna ultrapassasse os 18 milhões de coroas dinamarquesas, actualmente equivalente a mais de 760 milhões de coroas dinamarquesas (mais de 100 milhões de euros).