Circo, máscaras, marionetas e Dois Ratos para a família

CIRCO

Cupula Circus Village Festival

13 a 15 de Setembro

Em Vila Nova de Gaia, Arcozelo volta a erguer a bandeira de “primeira vila de circo contemporâneo em Portugal”. Para a distinção contribui o Cupula Circus Village Festival, organizado pelo INAC – Instituto Nacional de Artes do Circo em parceria com a Junta de Freguesia, que durante três dias desfia a sexta edição por meio de espectáculos de circo, música, exposições, debates e workshops.

Em tenda ou nos palcos alternativos que se espalham pela vila, a ideia é mostrar as várias vertentes da arte circense, fomentando o contacto directo com artistas e técnicas.

A entrada é livre; o programa completo pode ser consultado aqui.

FESTAS

Festival Internacional da Máscara Ibérica

14 a 21 de Setembro

Vêm aí caretos, madamas, cabeçudos, cardadores, chocalheiros, jarramplas, carantoñas e outros representantes de tradições ancestrais e pagãs em forma de máscara.

São de Portugal, mas também de Espanha, Grécia e Itália, num total de 32 grupos e 500 participantes, que se juntarão no momento alto do festival: o colorido Desfile da Máscara Ibérica, reservado para o dia 21 de Setembro, às 16h30, com partida da Praça do Município de Lisboa.

O espectáculo Tradição Contemporânea e o seminário A Máscara está lá onde está o Homem completam o programa deste festival de cultura popular que, na 16.ª edição celebra também o regresso à Baixa lisboeta, depois da pausa motivada pela pandemia. A entrada é livre.

Foto Caretos no Festival Internacional da Máscara Ibérica DR

MIMMOS - Mostra Internacional de Marionetas, Máscaras e Objectos de Sintra

13 a 15 de Setembro

Com a tenda montada em Agualva, na Casa da Marioneta e Jardim da Anta, a Valdevinos Teatro de Marionetas torna a levar MIMMOS à rua.

No programa da quarta edição vêm oficinas, curtas de cinema de animação e espectáculos de marionetas alinhados por companhias estrangeiras como Ángeles de Trapo e Cía. Periplo Marionetas (Espanha), Kabaré Púpala - Thomas Herfort (Alemanha) ou Le Poisson Soluble (França), sem esquecer a prata nacional servida pela companhia anfitriã e pelas Farra Fanfarra, Caricata Teatro, Marimbondo, PIA e Trupe Fandanga.

Sexta, sábado e domingo, a partir das 16h e com entrada livre.

Que Fish És Tu?

6 de Setembro a 13 de Outubro

Até meados de Outubro, o Oceanário de Lisboa mergulha na campanha Que Fish És Tu?, convidando jovens até aos 25 anos a desfrutar das aventuras marinhas pelo preço reduzido de 10€ – promoção exclusiva para bilhetes comprados online.

Peixe-lua, manta, tubarão-touro, peixe-palhaço e dragão-marinho são algumas das espécies que podem ser vistas no aquário que recria os diversos habitats do oceano, a que se juntam as exposições Florestas Submersas by Takashi Amano e One – O Mar Como Nunca o Sentiu, projecto da cineasta e fotógrafa Maya de Almeida Araújo. À espera dos visitantes estão ainda diversões como espelhos mágicos e uma claw machine para amealhar prémios.

Foto Oceanário de Lisboa PEDRO PINA

Open House Arqueologia

14 e 15 de Setembro

São 44 os sítios que abrem portas à terceira edição do evento, organizado pelo Museu de Lisboa - Teatro Romano para revelar “as muitas camadas da História” da cidade.

Com mais de uma centena de visitas guiadas por especialistas, todas com entrada gratuita e sujeitas a marcação em openhousearqueologia@museudelisboa.pt, é possível ver vestígios arqueológicos de época romana e medieval, “que vão desde estruturas da Idade do Ferro no Castelo de São Jorge à antiga Fábrica de Moagem da Manutenção Militar, proporcionando ainda um ‘mergulho’ nas reservas e no laboratório de conservação do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática”, notam em comunicado. O mapa completo está aqui.

TEATRO

Dois Ratos

14 a 24 de Setembro

É com dois ratos a dançar entre o campo e a cidade que o Lu.Ca - Teatro Luís de Camões, em Lisboa, abre a cortina da nova temporada teatral. Os ilustradores Joana Estrela e Nicolau dão vida, em tempo real, à história de um rato do campo que “deixa a sua horta e apanha o comboio para visitar a prima lá longe, onde as buzinas soam mais alto do que os grilos”, descreve a sinopse.

Para crianças maiores de seis anos, a viagem de Dois Ratos está marcada para sábado, às 16h30, e domingo, às 11h30 e 16h30 (dia 21 também em dose dupla), com bilhetes entre 3€ e 7€.

O espectáculo não fica pelo palco: fora da sala, espalhados pelo entrepiso e primeiro piso do teatro, estão oito quadros negros ilustrados pelos criadores da peça e interactivos, que “fazem perguntas e pedem-nos para desenhar sobre eles”.

A exposição é de entrada livre e está patente de 13 a 25 de Setembro (segunda a sexta, das 10h às 13h e das 14h às 17h; sábado e domingo, das 10h30 às 17h30, com o mesmo intervalo de almoço).

Foto Dois Ratos DR

Sursum Corda

15 de Setembro

Árvores, pedras e água são materiais naturais que costumam habitar as criações multidisciplinares de Fernando Mota. Passagem Secreta, Do Princípio do Mundo e Corpo - Uma Topografia Sonora são exemplos recentes da essência do seu trabalho, que passa por “repensar a relação humana com a natureza”.

Desta vez, é com Sursum Corda que procura “na ecologia profunda e espiritual pistas para um outro tipo de consciência e relação com o planeta”.

Domingo, às 16h, no Teatro Aveirense, com o selo de Aveiro 2024 - Capital Portuguesa da Cultura. A entrada custa 3€.

DANÇA/MÚSICA

A Grande Viagem do Pequeno Mi

14 de Setembro

O que é preciso para pôr a imaginação a trabalhar? e Como é que se começa uma dança? são as questões a explorar no espectáculo de música e dança, criado por Madalena Victorino e interpretado por Ana Raquel e Beatriz Marques Dias.

Baseado nos escritos de Sandro William Junqueira e Rachel Caiano (A Grande Viagem do Pequeno Mi), Josse Goffin (Oh!) e Regina Guimarães e João Alves (Labirinto), é apresentado no Teatro de Vila Real, sábado, às 11h e 15h (3€). M/6

MÚSICA

Concertos Promenade: Um Americano em Paris

15 de Setembro

Renova-se o ciclo de concertos para a família que, um domingo por mês, convida a descobrir obras emblemáticas e as suas curiosidades em ambiente descontraído.

Com encontro marcado no Coliseu Porto Ageas, esta primeira sessão da nova temporada sintoniza-se no poema sinfónico composto por George Gershwin, que transporta para os instrumentos as impressões recolhidas por um turista na cidade luz. Há por aqui trompetes-buzinas, um trombone teatral, uma "clarineta" e um violino em clima de romance... Mas, no final, a saudade de casa vence e os blues tomam conta da cena.

Interpretado pela Orquestra Sinfónica Ensemble, sob a batuta de Cesário Costa, o concerto tem cenário de Sara Botelho e comentários do musicólogo Jorge Castro Ribeiro. Domingo, às 11h, com bilhetes de 12€ a 14€.

Foto Concertos Promenade no Coliseu do Porto DR

OFICINAS

Crassh_Style

14 de Setembro

Dinamizadas por Bruno Estima e pela WeTumTum, e apontadas a crianças de todas as idades, as oficinas de experimentação musical propõem o contacto com instrumentos e desafios lúdicos para “desmistificar a construção/execução da música”.

Marcadas para sábado, às 10h30 e 16h30, fazem parte do cartaz do Manta, festival que se instala no jardim do Centro Cultural Vila Flor (Guimarães) e que, nesta 17.ª edição, conta com as notas de Malva, David Fonseca, Meskerem Mees, Billie Marten e Still Corners, entre outros. A entrada é gratuita.