Actriz por um dia: Brigitte Macron protagoniza cena em Emily in Paris

A primeira-dama francesa, Brigitte Macron, é uma das participações especiais da nova temporada de Emily in Paris. Numa curta aparição como ela própria, a mulher de Emmanuel Macron posa para uma fotografia com a personagem Emily Cooper, interpretada por Lily Collins. De acordo com a actriz, Brigitte Macron é uma “grande fã” da série de sucesso, que acompanha a vida de uma norte-americana em Paris.

Para mostrar o seu apoio à produção, Brigitte Macron participou numa cena, onde Emily lhe pede para tirar uma selfie enquanto a primeira-dama almoçava, explicando-se que é ela a pessoa por trás do Instagram Emily in Paris. Perante a explicação, a primeira-dama descansa o seu guarda-costas e acede a posar para a fotografia. “Com todo o prazer”, responde.

A imagem é partilhada no Instagram com a hastag #makeiticonic, uma expressão da campanha do Presidente francês para atrair investidores estrangeiros para França.

A cena surge no seguimento de outro momento da série quando, na primeira temporada, Brigitte Macron partilha uma publicação do Instagram de Emily Cooper, na qual a americana se mostra indignada por a palavra vagina ser um substantivo masculino em francês — le vagin. “Ela é uma grande fã da série e aceitou com grande humor a menção que lhe foi feita na primeira temporada”, conta Lily Collins à revista Elle.

A ideia de Brigitte Macron aparecer num episódio da série surgiu em Dezembro de 2022, quando Lily Collins e o criador da série, Darren Star, foram recebidos pela primeira-dama no Palácio do Eliseu. “Esta cena na quarta temporada é uma piscadela de olho, e filmar com ela foi uma honra e uma verdadeira alegria”, declara a actriz, que elogia o “fantástico talento” da primeira-dama.

Apesar de Lily Collins ter contado que foi Brigitte Macron a pedir para aparecer na série, o Palácio do Eliseu informou que se tratou de um convite por parte da produção da Netflix. No dia de filmagens, confirmou a plataforma de streaming à AFP, Brigitte Macron usou a sua roupa normal sem quaisquer “instruções particulares”.

Certo é que Brigitte Macron não é uma novata no que toca à representação. A primeira-dama foi professora de teatro e, aliás, foi assim que conheceu o marido, Emmanuel Macron, quando ele tinha 15 anos e ela 40. Naquele ano lectivo de 1993-94, ensaiavam a peça A Arte da Comédia, de Eduardo De Filippo.

Em 2018, a antiga professora também fez uma aparição na série francesa Vestiaires e, em breve, a sua vida será alvo de uma adaptação para o pequeno ecrã, noticiou no início deste ano o Le Figaro.

Em França, Emily in Paris tem sido amplamente criticada por romantizar a vida em Paris, longe dos conflitos sociais, do crime e do lixo que enche a cidade. A segunda parte da quarta temporada foi disponibilizada nesta quinta-feira e acompanha a vida da personagem que se muda subitamente para Roma.