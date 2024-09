Para a Maria (dez anos) “estar com pessoas diferentes não é uma questão” — nem na Arábia Saudita

A Amiga Saudita, livro de Catarina Leonardo, aconteceu num país com um rei e mulheres cobertas de preto. É “uma desculpa para se falar sobre alguns assuntos” com crianças — e não só.

A amiga saudita chama-se Nayla e o amigo Sultão. O país chama-se Aurora Saudita — ou será Arábia Saudita? —, "um lugar mágico e misterioso coberto por um vasto deserto dourado", com um rei, homens que usam kandura, "tão branca como as nuvens", mulheres cobertas de preto, "como o céu numa noite sem estrelas" e onde todos param cinco vezes ao dia, para a salat. Maria tinha sete anos quando os pais a levaram a explorar o país do Médio Oriente. Durante a viagem, a mãe, Catarina Leonardo, escreveu um diário através dos olhos da filha. "Sei que é uma pequena gota no oceano, mas gostava que este livro fosse uma ferramenta, uma desculpa para se falar sobre alguns assuntos", diz à Fugas.