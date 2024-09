A "refeição" de uma baleia valeu o título de Fotógrafo de Oceanos do Ano

A "refeição" da baleia de Bryde. Eis a fotografia que valeu a Rafael Fernandez Caballero, globetrotter e uma espécie de campeão mundial da fotografia subaquática, o título de Ocean Photographer Of The Year, concurso promovido pela Oceanographic Magazine.

“Um frenesi alimentar é o maior espectáculo do mundo para mim. Os menores animais do planeta, o plâncton, atraem iscas de sardinha e, por sua vez, aparecem baleias gigantes”, descreve o fotógrafo espanhol que teve a sorte de testemunhar o momento de perto, na Baja California Sur, no final do ano passado. "Devido ao El Niño e às temperaturas mais altas, juntaram-se ao festim diferentes espécies. O destaque foi esta baleia, que surgiu do nada com a boca bem aberta.”

O grande vencedor do título Fotógrafo de Oceanos do Ano, "uma celebração do nosso belo planeta azul", é seleccionado a partir de inscrições em nove categorias. A competição pretende também funcionar como "plataforma para destacar as muitas dificuldades que os oceanos enfrentam". Daí que duas das categorias sejam Conservação (Impacto) e Conservação (Esperança).

O vencedor da primeira, Frederik Brogaard mostra-nos uma baleia a ser arrastada para um cais na Islândia, onde ficará à espera de ser retalhada, recordando-nos que "a caça comercial às baleias ainda existe". "A Islândia, o Japão e a Noruega ainda praticam e deveriam ser condenados e responsabilizados", escreve o fotógrafo. O da segunda, Shane Gross, fotografou uma tartaruga verde ao ser libertada por um mergulhador após ser capturada enquanto este capturava tubar&ot