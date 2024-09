Licenciamentos de edifícios interrompem descida dos últimos três anos

O número de edifícios licenciados em Portugal registou no segundo trimestre deste ano uma variação positiva face ao mesmo período do ano passado, interrompendo a tendência negativa que se verificava neste indicador há já três anos.

De acordo com os dados publicados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), foram licenciados 6049 edifícios em Portugal durante o período de Abril a Junho deste ano, o que representa um aumento de 1,9% em comparação com o mesmo período de 2023.

Termina assim um período de três anos em que, de forma consecutiva, se assistiu a uma contracção no número de licenciamentos.

No primeiro trimestre do ano, tinha-se verificado, em termos homólogos, uma variação negativa de 11,9% neste indicador. A contracção no número de fogos licenciados, quando comparados com o mesmo período do ano anterior, foi uma constante em Portugal desde Junho de 2021.

O INE revela que, durante o segundo trimestre deste ano, do total de edifícios licenciados, 74,8% correspondiam a construções novas, relativamente às quais se registou um acréscimo de 2,4% no número de edifícios licenciados em comparação com o segundo trimestre de 2023.

Do total de licenciamentos de edifícios, 80,7% eram destinados à habitação familiar.

Em termos geográficos, a região onde se registou um maior acréscimo no número de licenciamentos foi o Algarve, com uma variação homóloga de 34,5%. Açores (com um aumento de 28,7%), Oeste e Vale do Tejo (9,9%), Grande Lisboa (2,5%) e Norte (+0,2%) também tiveram uma evolução positiva.

Em sentido contrário, a região com a maior contracção no número de licenciamentos foi a da Península de Setúbal, com 21,5%. Madeira (com uma descida de 5,6%), Alentejo (3,2%) e Centro (2,1%) também apresentaram variações negativas.