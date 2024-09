BCE baixou taxa de juro. Vai voltar a fazê-lo este ano?

O Banco Central Europeu baixou ontem a principal taxa de juro de referência em 0,25 pontos percentuais. A taxa de juro de depósitos do banco central – que é a referência para os custos de financiamento na zona euro – desceu para 3,5%.

Esta decisão procura equilibrar o combate à inflação, principal preocupação da política monetária europeia, e o apoio ao crescimento económico.

E não é alheia à queda da produção industrial na Alemanha e em Itália, que indica que a economia da Zona Euro está a abrandar após um breve período de crescimento, no início deste ano.

Mas, num contexto económico tão volátil, é previsível que o BCE volte a descer a taxa de juro já em Dezembro ou no princípio do próximo ano?

Neste episódio, Pedro Ferreira Esteves, editor de Economia do PÚBLICO, diz-nos que as empresas estão a absorver os custos laborais e que é muito provável, dependendo do ritmo da inflação, que o BCE volte a reduzir a taxa de juros até ao final do ano.

