Tomás Melo Gouveia mantém posição cimeira no Open de Portugal

O Open de Portugal em Royal Óbidos teve hoje um segundo dia atribulado. Devido a nevoeiro matinal, a competição começou com mais de três horas de atraso. Dos 156 competidores, apenas 76 foram a tempo de concluir a segunda volta. Um deles foi Tomás Melo Gouveia, que se manteve nos lugares cimeiros, às portas do top-10.

Depois de ter sido o melhor português na jornada inaugural, com um resultado de 67 pancadas (-4) que lhe deu um lugar entre os sextos classificados, Melo Gouveia marcou hoje 71 (Par) descendo provisoriamente para os 11.ºs, com um total de 138 (-4).

O escocês Ryan Lumsden manteve-se no topo da tabela ao juntar 69 pancadas às 65 de quinta-feira, somando 134 (-8). Mas agora tem a companhia do francês Benjamin Hebert, que segue com -8 quando ainda lhe falta completar metade do campo.

No terceiro lugar, com 135 (-7), estão o norte-americano Matt Oshrine (709-65) e o francês Pierre Pineau (68-67), este o campeão do torneio em 2022.

Entre os 15 portugueses, o segundo melhor é Hugo Camelo, que está com -3 com a sua volta ainda incompleta, no grupo dos vigésimos.

Ricardo Santos, em Even Par no agregado após seis buracos, completa o trio de jogadores lusos dentro do cut provisório.

O cut será feito no sábado após o término da segunda volta, para os 65 primeiros e empatados.

O Open de Portugal em Royal Óbidos é uma prova do Challenge Tour dotada com 270.000 em prémios.

