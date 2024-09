Taça Davis: Henrique Rocha alcança vitória histórica sobre Casper Ruud

Quem acompanhou a eliminatória da Taça Davis entre Portugal e Noruega em 1997 deve ter sentido um “déjà vu” ao assistir ao primeiro singular do embate entre as duas selecções, agora em Bekkestua, perto da capital Oslo, a contar para o Grupo Mundial I. Felizmente que, em 2024, apareceu um inspirado Henrique Rocha a reescrever um argumento diferente: derrotou Casper Ruud, número nove do ranking, igualou (1-1) a eliminatória, onde Portugal não pode contar com Nuno Borges, lesionado num pulso, e adiou o desfecho para sábado.

Há 27 anos, surgiu na Maia o experiente Christian Ruud, acompanhado pelo desconhecido Jan-Frode Andersen, recém-entrado no top 300. E foi Andersen a surpreender Nuno Marques logo no primeiro encontro que abriu caminho para a vitória dos noruegueses, consolidada com as vitórias de Ruud nos “seus” dois singulares.

Henrique Rocha derrotou Casper Ruud, 9.º do ranking ATP, na Davis Cup!



Uma das maiores vitórias da história do ténis português ??pic.twitter.com/HhaUySuGMN — B24 (@B24PT) September 13, 2024

Desta vez, o “desconhecido” foi Nicolai Budkov Kjaer, 18 anos, 737.º no ranking ATP e líder da classificação mundial de juniores, depois de ter ganhado o torneio de Wimbledon e sido finalista no US Open nesse escalão. No confronto inicial com o estreante Jaime Faria (157.º), o norueguês venceu, por 4-6, 6-3 e 7-6 (7/4).

Com o cabelo rapado, consequência da habitual praxe a que os novatos na selecção têm de submeter-se, Faria foi o primeiro a assinar um break, no sétimo jogo, que lhe garantiu a vantagem. Mas Budkov Kjaer devolveu o break no sexto jogo da segunda partida para equilibrar o encontro. No set decisivo, Faria cedeu um break no quinto jogo, com uma dupla-falta, que ameaçou recuperar. Mas seria somente na última oportunidade, a 3-5, que conseguiria devolver o break, só que entrou mal no tie-break e Budkov Kjaer, em estado de graça, somou o primeiro ponto para a Noruega.

A tarefa parecia difícil para Henrique Rocha (159.º), que nunca tinha defrontado um adversário do top 40 e teve de enfrentar Casper Ruud (9.º), filho de Christian Ruud. Mas o número três português entrou descomplexado, colocando no court o seu ténis agressivo, ao mesmo tempo que o ídolo local se ia mostrando irregular.

Foi sem surpresa que Rocha fechou o set inicial, com dois breaks, mas poucos esperariam que se adiantasse para 4-2. Foi então que Ruud reagiu de acordo com o seu estatuto e igualou. No entanto, Rocha não acusou o toque, fez o 5-4 com um jogo de serviço em branco e soube estar sólido no jogo seguinte, enervando Ruud, que cometeu mais erros para conceder a derrota.

No sábado (13 horas em Portugal), terá lugar o encontro de pares, para o qual estão indicados Faria e Rocha. O segundo dia de competição termina com mais um ou dois encontros de singulares, até uma selecção somar três pontos.

Nuno Borges está igualmente na Noruega e chegou a treinar-se na Nadderud Arena, mas dores no pulso esquerdo e um exame médico realizado na quinta-feira confirmaram que não estava em condições para competir.