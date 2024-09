Madalena Costa é bicampeã do mundo de juniores em patinagem livre

A atleta portuguesa Madalena Costa sagrou-se esta quinta-feira bicampeã mundial de patinagem livre, na categoria de juniores, nos mundiais que decorrerem na cidade italiana de Rimini.

Madalena Costa, que revalidou o título, conquistou o ouro com 247.42 pontos, no somatório das duas provas, programa curto e longo, e bateu o seu recorde pessoal no programa longo, com a pontuação de 154.44, batendo os 151.85 do Europeu de Fafe.

“Estou muito feliz por mais esta conquista, não só por ser um título de campeã do mundo, mas por ter saído realizada da pista. Mostrei do que sou capaz. Esta medalha significa muito”, disse a patinadora lusa.

De acordo com Madalena Costa, a vitória também se ficou a dever ao facto de acreditar no seu trabalho e no de toda a equipa técnica, destacando ainda a honra em representar o país e todas as pessoas que a apoiam.

No futuro, a atleta bicampeã do mundo disse que “gostaria de revalidar o título o máximo de vezes possível e inspirar a próxima geração de patinadores”, de forma a “fazer história, não só em Portugal, mas a nível mundial.