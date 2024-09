João Diogo Manteigas: “Acorrentado à Benfica SAD, o clube está à beira do colapso”

Especialista em Direito do Desporto é o primeiro candidato a entrar na corrida às eleições no Benfica, em Outubro de 2025. E critica o modelo de gestão desportivo.

As eleições para a presidência do Benfica estão marcadas apenas para Outubro de 2025, mas já há um candidato confirmado na corrida: João Diogo Manteigas, advogado que se tem dedicado com especial atenção ao Direito do Desporto. O jurista de 42 anos, que no espaço público tem sido uma das vozes críticas da actual direcção, apresentará ao final da tarde (19h04), num hotel de Lisboa, as linhas-mestras da candidatura e alerta, em entrevista ao PÚBLICO, que a sustentabilidade financeira do clube e da SAD está actualmente em risco.