Nancy Vieira lança gravação ao vivo de Ta cundum cundum, com os Fogo Fogo

Foi no dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher (já lá vão seis meses) que a cantora cabo-verdiana Nancy Vieira estreou com um concerto no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, o seu mais recente álbum, Gente. Anunciara-o com dois singles, Sol di nha vida, da autoria de Mário Lúcio, e Singa, de (e gravado com) Remna Schwarz. Editado em 15 de Março, pela editora alemã Galileo Music, e co-produzido por Amélia Muge, António José Martins e a própria Nancy, Gente é o sétimo álbum de Nancy, sucessor de Nôs Raça (1995), Segred (2004), Lus (2007), Pássaro Cego (2009, este em parceria com Manuel Paulo), Nô Amá (2012) e Manhã Florida (2018). No concerto de estreia, além dos músicos que aqui a acompanharam (Vaiss, guitarra acústica e cavaquinho; Olmo Marín, guitarra acústica, eléctrica e cavaquinho; Jorge Cervantes, baixo e charango; e Iúri Oliveira, percussão), Nancy Vieira teve ao seu lado vários convidados que também participaram no disco: Acácia Maior, Amélia Muge, Fogo Fogo, Mário Lúcio, Martín Sued, Paulo Flores e Remna Schwarz. Resultado de um desses momentos é o vídeo que hoje se estreia, onde Nancy é acompanhada pelos Fogo Fogo em Ta Cundum cundum, um funaná da autoria de Ano Nobo e celebrizado pelo histórico grupo cabo-verdiano Tubarões. Um momento de festa e de celebração musical, agora na gravação ao vivo do concerto do São Luiz.