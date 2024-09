Rentrée: os filmes, séries, discos, livros, exposições e espectáculos que vêm aí

Cinema

A rentrée no cinema vai de Grand Tour, o filme de Miguel Gomes aclamado em Cannes, ao novo de Pedro Almodóvar. Além de muito cinema português, há festivais com fartura a marcar a agenda. Por Jorge Mourinha

Televisão

Cate Blanchett, Alfonso Cuarón, Emily Watson, Ken Burns, Billy Crystal, Sam Mendes, Gabriel García Márquez... Difícil vai ser escolher — e acertar em quais serão as melhores séries dos próximos meses. Por Joana Amaral Cardoso

Livros

Jenny Erpenbeck, Sally Rooney e a Europa aqui tão perto. Não é tempo de arriscar. Com algumas excepções, o que se vai publicar até ao final do ano são, sobretudo, europeus celebrados ou premiados. E há os portugueses do costume e brasileiros inéditos. Por José Riço Direitinho

Música

Teremos regressos inesperados, entronizações, luto e revelações​​. Um concerto imperdível de Kim Gordon, os regressos de Samuel Úria e de Nubya Garcia, a entronização dos Fontaines D.C.. E poderemos olhar de frente para o Big Bang de Lou Reed. Por Mário Lopes

Exposições

Uma certa geração de 90 da arte portuguesa afirma-se. A fotografia mostra o quão diversa pode ser. Leonor Antunes, Alexandre Estrela, Francis Alÿs, William Klein, Nan Goldin ou Anthony McCall são alguns dos artistas que marcam a nova e estimulante temporada da arte contemporânea. Por José Marmeleira

Teatro e dança

O arranque de cada temporada, entre Setembro e Novembro, traz uma avalanche de espectáculos às salas. De Carolina Bianchi a Ricardo Neves-Neves, do Teatro Praga a Faye Driscoll, há muito por onde escolher. Por Gonçalo Frota