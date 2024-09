Ouvir a paisagem e perceber o que lhe estamos a fazer, no Ponto d’Orvalho

Com um programa pluridisciplinar que inclui concertos, sessões DJ, instalações, caminhadas, workshops, debates e refeições comunitárias, o Ponto d’Orvalho, festival que ziguezagueia entre a arte e a ecologia, procurando imaginar futuros mais sustentáveis e outras formas de nos relacionarmos com os recursos naturais, regressa esta sexta-feira para a sua quarta edição, que até domingo ocupará a Herdade do Freixo do Meio e o Convento de São Domingos, em Montemor-o-Novo, Alentejo.

