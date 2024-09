Kamasi Washington adia concertos em Lisboa e Porto para Março de 2025

Por causa de uma lesão nas costas, o multi-instrumentista, figura maior do jazz contemporâneo, mudou as datas em Portugal da digressão do seu último álbum.

O multi-instrumentista norte-americano Kamasi Washington adiou o regresso a Portugal, previsto para Outubro, para Março do próximo ano devido a uma lesão nas costas, anunciou esta sexta-feira a promotora.

Figura de proa do jazz contemporâneo, Kamasi Washington iria actuar no Hard Club, no Porto, e no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, onde os concertos estão agora agendados para 25 e 26 de Março, respectivamente. Os bilhetes já adquiridos são válidos para as novas datas, mas quem quiser pedir o reembolso pode fazê-lo a partir de segunda-feira.

Os concertos acontecem no âmbito da digressão de apresentação do novo álbum do músico, Fearless Movement, lançado em Maio. Entre o jazz, a soul, o funk e o psicadelismo, o disco conta com a participação de convidados de luxo, ente eles George Clinton, fundador dos míticos Parliament-Funkadelic, André 3000, Thundercat ou o rapper D Smoke.

Além dos discos, Kamasi Washington fez ainda a banda sonora do documentário Becoming, de Michelle Obama, que lhe valeu nomeações para os Emmy e os Grammy, e formou com os músicos Roberts Glasper, Terrace Martin e 9th Wonder, o colectivo Dinner Party, cujo EP de estreia, homónimo, esteve também nomeado para um Grammy.

Já colaborou com artistas e bandas como Ibeyi, Run The Jewels, Kendrick Lamar, Florence & The Machine ou Herbie Hancock.