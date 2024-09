Fim-de-semana na TV: Além da Dor, Não Esperes Demasiado do Fim do Mundo

Atenção também à estreia de The Floor, ao novo padre de Grantchester, a um Negócio das Arábias e a o confronto com o Holocausto.

CINEMA

O Recreio

RTP2, sábado, 17h28

Em clima de regresso às aulas, um filme sobre conflitos entre alunos, neste caso uma medição de forças entre rapazes e raparigas, em que estas tentam conquistar lugares que por alguma estranha razão lhes estão vedados no recreio. É escrito e dirigido pela francesa Hafsia Herzi.

Não Esperes Demasiado do Fim do Mundo

TVCine Edition, sábado, 22h

Com realização e argumento do romeno por Radu Jude, esta comédia negra segue Angela Raducani (Ilinca Manolache) enquanto percorre de carro a cidade de Bucareste para fazer um vídeo sobre a segurança no local de trabalho, encomendado por uma multinacional. Nesse trajecto, depara-se com situações absurdas durante o que parece ser o fim do mundo. O filme estreou-se no Festival de Cinema de Locarno de 2023, onde recebeu o Prémio Especial do Júri, e continuou a colher galardões e nomeações nos certames internacionais.

Neste sábado, remata mais uma sessão tripla do ciclo Na Rota dos Festivais (semanalmente, até dia 28). Antes, passam A Terra Prometida, do dinamarquês Nikolaj Arcel, às 16h55; e No Interior do Casulo Amarelo, do vietnamita Thien An Pham, às 19h.

Pearl Harbor

AXN White, domingo, 21h25

Adaptação ficcionada do ataque japonês à base americana de Pearl Harbor, a 7 de Dezembro de 1941, o momento decisivo para a entrada dos EUA na II Guerra Mundial. Realizado por Michael Bay, escrito por Randall Wallace e interpretado por actores como Ben Affleck, Kate Beckinsale ou Josh Hartnett, esteve nomeado para quatro Óscares e ganhou um, pela montagem sonora.

Birds of Prey (e a Fantabulástica Emancipação de Uma Harley Quinn)

Hollywood, domingo, 21h30

Depois de romper definitivamente com Joker, seu amante, a instável ex-psiquiatra Harley Quinn sente-se uma mulher nova. Ao tentar encontrar o seu lugar no mundo, acaba envolvida numa parceria muito improvável. As suas companheiras no crime são Black Canary, Huntress e Renee Montoya; a missão é impedir os planos do narcisista Roman Sionis, ou Máscara Negra. Uma comédia de acção e aventura cuja narrativa, de contornos feministas, continua os eventos relatados no filme Esquadrão Suicida. A realização cabe a Cathy Yan (Dead Pigs).

Negócio das Arábias

AXN, domingo, 21h55

Adaptação da obra homónima de Dave Eggers, com realização e argumento de Tom Tykwer. Alan Clay (Tom Hanks) é um empresário à beira da falência. Perdeu a casa, o carro e até a esposa dedicada. Determinado a dar a volta à sua vida, voa para a Arábia Saudita, o novo país das oportunidades, onde pretende vender uma ideia ao chefe de Estado: um sistema holográfico tridimensional passível de ser usado em videoconferências.

SÉRIES

Grantchester

Star Crime, sábado, 22h

O pároco-detective Will Davenport volta para a nona temporada, pronto a ajudar o inspector Geordie Keating (interpretado por Robson Green) a desvendar os crimes que perturbam a pacatez de uma paróquia inglesa dos anos 1950. Mas ficará pouco tempo: é nesta leva de episódios que o actor Tom Brittney se despede do papel principal, passando o testemunho a Rishi Nair, que vem vestir o hábito do novo vigário, Alphy Kotteram. A série britânica baseia-se nos livros policiais de James Runcie.

Capitães do Açúcar

Max, domingo, streaming

A plataforma de streaming acolhe a partir de hoje a série que a RTP estreou em Maio do ano passado. Realizada por Ricardo Leite e escrita por Tiago Correia, tem como protagonista um rapaz (Tiago Sarmento, autor da ideia original) que estuda farmácia enquanto trabalha numa hamburgaria, emprego que acaba por deixar para aderir a um muito mais lucrativo (e perigoso) negócio de psicotrópicos.

TEATRO

Além da Dor

RTP2, sábado, 22h01

Além da Dor é uma peça em que Alexander Zeldin ensaia o que acontece quando se leva ao limite a rotina de (sobre)viver para trabalhar, numa situação para lá de precária. Vem à tona numa troca de impressões e emoções entre os empregados de limpeza de uma fábrica de processamento de carne. Em 2022, a Companhia de Teatro de Almada estreou a sua versão, com encenação de Rodrigo Francisco, contribuindo assim para “contrariar a invisibilidade social destes trabalhadores, essenciais, mas tantas vezes esquecidos”. O registo que a RTP estreia hoje corresponde à reposição da peça no Festival de Almada de 2024.

Foto Além da Dor Rui Carlos Mateus

DOCUMENTÁRIOS

Aulas de Ópera

RTP2, sábado, 18h59

Conceitos como paz, guerra, comunidade e trabalho em equipa são mobilizados por um projecto que junta mais de 250 alunos de diferentes origens sociais num objectivo comum: levar à cena a ópera Sindbad, a Journey Through Living Flames, composta por Howard Moody e encenada por Thierry Thieû Niang. O processo, realizado ao longo de seis meses de 2014, no teatro La Monnaie - De Munt, em Bruxelas, está registado neste documentário de Joël Franka.

A Lição: O Ensino do Holocausto à Geração Z da Alemanha

RTP2, domingo, 18h10

Saído em 2020 e fruto de uma trabalho que acompanhou cinco anos de quatro alunos alemães, este documentário de Elena Horn capta um momento particularmente duro na escola pública alemã: o momento em que, por volta dos 14 anos, são confrontados com o Holocausto. Capta também “atitudes sociais e políticas profundamente enraizadas na Alemanha”, revela a sinopse, “no meio do ressurgimento da extrema-direita, da xenofobia e de uma memória colectiva fracturada e díspar da história da nação”.

CONCURSO

The Floor

RTP1, sábado, 21h01

Estreia. Vasco Palmeirim transita para apresentador de mais um concurso de cultura geral, desta vez a envolver uma centena de concorrentes, dispostos numa grelha de 10x10, em que cada casa corresponde a uma categoria de perguntas. Sujeitam-se a duelos em contra-relógio para conquistar “território” aos adversários, aumentar a sua área de jogo e, no limite, alcançar os almejados 50 mil euros de prémio máximo.

DESPORTO

Atletismo: Meia-Maratona do Porto

RTP1, domingo, 8h55

Directo. Atletas de cerca de 80 países confluem para a Avenida Dom Carlos I, junto ao Jardim do Passeio Alegre, onde é dado o tiro de partida da 17.ª edição da prova. Percorre 21 quilómetros à beira do Douro, este ano sem passar por Vila Nova de Gaia, devido às obras que causam constrangimentos na zona ribeirinha.

TALK-SHOW

Dois em Cena

Globo, domingo, 13h15

Chega à Globo o programa em que Marisa Orth (a Magda de Sai de Baixo) conversa com dois convidados de diferentes gerações, todos ligados à teledramaturgia brasileira. O episódio de hoje fica em família, com o veterano António Fagundes e Bruno, seu filho, a partilharem memórias até do palco, onde já se encontraram várias vezes.

INFANTIL

Os Sete Anões e os Sapatos Mágicos (VP)

SIC K, sábado, 13h01

Imortalizado pelos irmãos Grimm no século XIX, o famoso conto de fadas ganhou, em 2019, uma nova versão nesta paródia sul-coreana dirigida por Sung-ho Hong, com Moo-Hyun Jang e Young Sik Uhm como co-realizadores. Uns príncipes foram transformados em anões e sabem que só o beijo da mulher mais bonita do mundo pode quebrar o feitiço. Acontece que, por essa altura, uma princesa encontra uns sapatos vermelhos mágicos que fazem dela a mais linda das donzelas – o que, obviamente, a coloca na mira dos anões.

A Princesa e o Dragão (VP)

Nos Studios, domingo, 9h30

Animação russa com assinatura de Marina Nefedova. É o sétimo aniversário da princesa Bárbara, que foi abandonada em bebé. A deambular pelos quartos secretos do castelo onde vive, a pequena encontra um livro mágico que é, na verdade, uma passagem para um reino encantado. É então que descobre um espelho que poderá trazer de volta a sua mãe.