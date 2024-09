No final de 2023, as parcerias científicas com três universidades norte-americanas viram o seu contrato prolongado por um ano para que fosse o novo Governo a decidir sobre o seu futuro. Agora, a três meses do fim destes acordos, ainda não há decisão sobre o futuro destas parcerias.

