Há sete festivais sobre ecologia, clima e activismo para pôr já na sua agenda

Enquanto nos mantemos atentos aos fenómenos climáticos cada vez mais imprevisíveis na atmosfera, começa a surgir outro tipo de “eventos climáticos” por todo o país: festivais e encontros ligados à ecologia, sustentabilidade e acção climática. A tendência já vem de há vários anos, mas o mês de Setembro está particularmente repleto de eventos que cruzam reflexões sobre a crise climática e ambiental com a arte e o activismo.

De Braga a Montemor-o-Novo, reunimos sete eventos para pôr na agenda das próximas semanas.

Festival da Terra

Casa das Histórias Paula Rego, Cascais

11 a 15 de Setembro

Começamos por um festival que já está em andamento: até 15 de Setembro, a Casa das Histórias Paula Rego recebe o 3.º Festival da Terra, um evento ecológico que se divide em duas partes: o colóquio internacional dedicado ao tema “Ciência, filosofia e natureza – rumo a um novo paradigma”, que decorre até sexta-feira, e as actividades e “eco-vivências” para usufruir nos jardins da Casa das Histórias ao longo do fim-de-semana, incluindo um espaço dedicado às crianças. Na agenda estão as actuações da bailarina Gloria Godoy, da cantora Sussan Deyhim, vocalista do grupo UniVersus, e o concerto de encerramento Rumi-Schubert, pela pianista Layla Ramezan e a performer Leili Anvar.

Programação Festival da Terra

Ponto d’Orvalho 2024

Montemor-o-Novo e Montado do Freixo do Meio, Évora

13, 14 e 15 de Setembro

O Ponto d’Orvalho é um festival transdisciplinar que tem lugar na Herdade do Freixo do Meio e no Convento de São Domingos, em Montemor-o-Novo, entre 13 e 15 de Setembro. Organizado pela Associação Ponto d’Orvalho, o festival centra a programação na relação entre a arte e a ecologia, procurando reflectir sobre “como podemos regenerar e revitalizar os nossos ecossistemas através da escuta, da alimentação e da celebração da paisagem do montado alentejano”. O programa deste ano desdobra-se em duas ramificações: “Escutar a Paisagem — Ecologias do Som” e “Comer a Paisagem — Ecologias do Solo”.

Programação Ponto d’Orvalho

Cidade do Zero

Tapada da Ajuda, Lisboa

14 e 15 de Setembro

“Como seria viver numa cidade efectivamente sustentável e inclusiva?” É a questão a que tenta responder a Cidade do Zero, que assenta arraiais este fim-de-semana no Pavilhão de Exposições da Tapada da Ajuda. O evento junta mais de 120 actividades, entre workshops, palestras e mesas redondas (os temas vão desde alterações climáticas a investimento de impacto, passando pela biodiversidade ou o futuro da alimentação), oficinas de reparação, showcookings e actividades para crianças. Há também um mercado, com uma zona de trocas (livros, roupa, plantas e bicicletas) e de vendas em segunda mão. A entrada é livre e a participação nas actividades é gratuita (mas é preciso inscrição).

Programação Cidade do Zero

Festival Alecrim

Jardim da Estrela, Lisboa

19 a 22 de Setembro

Este ano, estreia-se o Festival Alecrim, que traz à Casa do Jardim da Estrela quatro dias de concertos, debates, workshops, performances e actividades para crianças para reflectir sobre a crise climática numa espécie de cruzamento entre arte, activismo e ecologia. A iniciativa é uma colaboração da Casa do Jardim da Estrela com o colectivo Alecrim - Arte e Activismo Climático e integra a programação da rede Um Teatro em Cada Bairro, da câmara de Lisboa. O evento arranca no dia 19, com um concerto de Luca Argel, e conta com a presença de artistas como Luís Severo, Carlos Pereira, Catarina Branco e La Barca. A entrada é gratuita, mas para participar nos workshops é preciso requer inscrição prévia por email.

Puxando a brasa à nossa sardinha: no dia 21, às 15h, haverá um debate sobre o tema “Os media face à urgência climática”, com a participação do Azul, ao lado de Catarina Carvalho, directora da Mensagem de Lisboa, e Daniel Borges, da revista Ebulição.

Programação Festival Alecrim

BOIL fest

Serralves, Porto

25 e 29 de Setembro

“Sem drama, mas com urgência”, há mais uma estreia entre os eventos dedicados à acção climática: entre 25 e 29 de Setembro, Serralves recebe o BOIL fest, o festival climático que combina arte, ciência e humor. Entre os convidados estão os humoristas João Manzarra, Joana Barrios e Hugo van der Ding, ao lado de cientistas como Carlos Fiolhais, Helena Freitas e David Marçal. Além de dois dias de conversas com convidados nacionais e internacionais, a proposta inclui um “percurso imersivo” dedicado à temática ambiental, através de instalações artísticas, exposições, filmes e ainda uma silent disco, onde os participantes podem “explorar um itinerário que ajuda a entender o desafio que o nosso planeta enfrenta – e como cada pessoa pode contribuir de forma positiva para o que está em causa”.

Programação BOIL fest

Greenfest Braga

Universidade do Minho, Braga

27 a 29 de Setembro

Seguindo para Norte, o último fim-de-semana de Setembro traz também o Greenfest Braga, um spinoff do “maior evento de sustentabilidade em Portugal” que traz três dias de actividades “que inspiram e educam sobre práticas sustentáveis” ao Campus de Gualtar da Universidade do Minho. O programa ainda está a compor-se, prometendo concertos, workshops, palestras e um mercado, num espaço preparado para receber também as famílias que procura “promover a consciência ambiental e o compromisso com um futuro mais verde e responsável”.

Programação Greenfest Braga

Ethical Assembly

Beato, Lisboa

2 e 3 de Outubro

Esta lista poderia ficar-se por Setembro, mas ainda vale a pena esticar mais uns dias para outra estreia: a 2 e 3 de Outubro, o Beato Innovation District, em Lisboa, vai acolher a Ethical Assembly, uma “cimeira” dedicada à justiça climática e social que pretende juntar mais de mil pessoas.

Com mais de 150 oradores, entre os quais a actriz de Star Wars (e activista climática) Lily Cole e a designer neerlandesa Jeanne de Kroon, o programa também conta com workshops, instalações de arte, exibições de filmes, concertos “e muito mais”. Ao contrário dos outros eventos, os bilhetes para os dois primeiros dias da cimeira custam entre 35 e 149 euros (os mais baratos são para estudantes e para quem apenas queira participar na programação da noite). O evento tem o apoio da Unicorn Factory Lisboa e da Factory Lisbon.

Programação Ethical Assembly