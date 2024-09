Novo Google Pixel: mais do que já é, é o que pode vir a ser

A tendência não é nova, mas parece estar a ganhar velocidade com a promessa iminente da inteligência artificial (IA) nos dispositivos domésticos, em particular nos telemóveis: o anúncio de novas funcionalidades, sem que ainda seja possível usufruir delas. Foi o caso do lançamento do novo Pixel 9 em Portugal, o topo de gama da Google posto à venda em pleno Verão (meados de Agosto), numa clara antecipação à apresentação do iPhone (9 de Setembro) — no ano passado, o Pixel 8 foi anunciado em Outubro. Esta “pressa” fez-nos também experimentar o novo telefone ainda sem o novo sistema Android 15, que deve chegar aos telemóveis Pixel em Outubro.

