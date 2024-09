O que muda na escola para os alunos neste ano lectivo?

Provas de aferição no final do ciclo, tutorias para alunos com dificuldades, uma nova disciplina obrigatória no secundário (ainda em fase-piloto): eis o que muda para os alunos neste ano lectivo.

No arranque de mais um ano lectivo, as escolas vão receber, pelo menos, mais 20 mil novos alunos só no ensino básico e secundário. E há, por agora, uma grande novidade: o Governo recomendou a proibição do uso de telemóvel nas escolas para os alunos até ao 6.º ano. Essa decisão ficará, contudo, nas mãos das escolas. Além disso, haverá novas provas de aferição, exames que voltam a contar para a nota da disciplina e um obrigatório — Português. E tutorias para apoiar, desde cedo, alunos com dificuldades na aprendizagem. Já para ajudar na integração dos milhares de alunos estrangeiros que têm chegado às escolas, o Governo quer colocar nas escolas 272 mediadores linguísticos e culturais. Eis algumas mudanças com as quais os alunos de diferentes ciclos poderão contar: