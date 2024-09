Série Cinco Séculos de Portugueses Ciganos distinguida nos Prémios de Inovação nos Media

A série Cinco Séculos de Portugueses Ciganos ganhou o Prémio Inovação nos Media 2024 na categoria Narrativas Jornalísticas Inovadoras, atribuído pelo Observatório de Inovação nos Media (Obi.media) e pelo Instituto de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa (ICNova).

O prémio, que vai na sua segunda edição, tem seis categorias. Na categoria em causa, o júri – composto por António Granado, Dora Santos-Silva, Miguel Crespo, Ricardo Morais e Vera Penêda – avaliou “a inovação ao nível do uso de formatos e a sua adequação à narrativa e à(s) plataforma(s); a história e a experiência proporcionada ao utilizador”.

Portugueses Ciganos – Uma História com Cinco Séculos, coordenada por Ana Cristina Pereira e Joana Bourgard, é uma série multimédia. Combina texto de Ana Cristina Pereira, infografia de Francisco Lopes, José Alves e Cátia Mendonça, fotografia de Paulo Pimenta, vídeo de Teresa Miranda. Teve direcção de arte de Sónia Matos, edição de texto de Sérgio B. Gomes e revisão da equipa de copy desks do PÚBLICO.

Na categoria Produtos e Projectos Jornalísticos venceu o Projecto Narrativas, da Mensagem de Lisboa. Na categoria Envolvimento e/ou Capacitação dos Públicos, XQ.EUJOY, coordenado pela ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental. Bantumen – A Cultura Negra da Lusofonia foi escolhido na categoria Equidade, Inclusão e Acessibilidade. E, por fim, na categoria Uso dos Media Digitais em Contextos Artísticos, Culturais e Criativos surge o site StreamofBooks, coordenado por Paperview.net. O prémio respeitante a Soluções para a Sustentabilidade nos Media não foi atribuído.

Os prémios Inovação nos Media 2024 foram entregues no final do dia, no Restaurante Pano na Boca, no Teatro Aberto, em Lisboa. A cerimónia encerrou a Conferência Internacional de Inovação nos Media, que decorreu esta quarta e esta quinta-feira, no Campus da Avenida de Berna, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova de Lisboa.

“Os povos ciganos estão em Portugal há cinco séculos, mas poucos residentes conhecem a sua história e a sua cultura”, salientou Ana Cristina Pereira, na mensagem lida na cerimónia. “Esta série recupera o passado e debruça-se sobre o presente, na convicção de que o jornalismo (também) deve desocultar mundos e contribuir para uma maior compreensão entre todas as pessoas.”

Segundo explicou, “a ideia de navegação com mapas esteve presente desde o início”. “Queríamos que o leitor acompanhasse a grande viagem destes povos, desde o Norte da Índia até Portugal, bem como o movimento forçado a que depois foram sujeitos por sucessivas políticas repressivas (expulsões e deportações).”

A série do PÚBLICO, composta por cinco capítulos, tinha conquistado antes cinco prémios de excelência no European Newspaper Award (quatro de Multimedia storytelling e um de Infographics online/animated infographics) e um prémio de excelência no Society for News Design. Também foi finalista do True Story Award, um prémio mundial de jornalismo que tem em conta apenas o texto, e ganhou uma menção honrosa no Prémio AMI – Jornalismo contra a indiferença.

Prémio Orlando Gonçalves para Ana Cristina Pereira

Uma das autoras do trabalho distinguido pelos Prémios INN, Ana Cristina Pereira, viu outro trabalho seu ser premiado esta semana. A jornalista do PÚBLICO recebe no sábado o Prémio Literário Orlando Gonçalves, na modalidade de jornalismo, atribuído pela Câmara Municipal da Amadora, pela reportagem Ao fim de 40 anos, Vicente não queria sair da prisão, publicada a 1 de Outubro de 2023.

O júri do prémio considerou que “a seriedade do trabalho apresentado, o facto de este resultar de uma investigação que se estendeu por um longo de período de tempo, a urgência e especificidade do assunto tratado, a relevância do tema e a qualidade da narrativa foram pontos fundamentais para a tomada de decisão.”

O trabalho abordou o caso de um recluso libertado na sequência da aprovação da nova lei de saúde mental, que acabou com o internamento perpétuo de inimputáveis. Vicente estava encarcerado há quase 40 anos quando saiu do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, em Agosto de 2023.