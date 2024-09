Seis arguidos por maus-tratos a idosos em acolhimentos ilegais em Lousada

Seis pessoas foram, esta quinta-feira, 12 de Setembro, constituídas arguidas por alegados maus-tratos a pelo menos 20 idosos em casas de acolhimento não licenciadas em Lousada, no distrito do Porto, anunciou o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP).

"Há suspeitas da prática de crimes de maus-tratos a idosos, estando identificadas, até ao momento, pelo menos 20 vítimas", indica o DCIAP, na sua página na Internet.

De acordo com informação, o inquérito teve origem em participações de familiares de ofendidos e de entidades hospitalares, no âmbito das quais foram, esta quinta-feira, realizadas dez buscas para recolha de elementos de prova em casas de acolhimento não licenciadas naquele concelho.

Em causa estão, refere-se ainda, "algumas situações de agressões físicas, além da omissão de cuidados de higiene, de falta de alimentação ou de omissão da administração de medicação obrigatória e/ou adequada".

O inquérito é dirigido pelo DCIAP, com coadjuvação da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Penafiel.

Além de militares da GNR, participaram nas buscas elementos do Instituto de Segurança Social, seis médicos do Gabinete Médico-legal do Porto e três procuradoras da República.