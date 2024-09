Professores em falta: ex-ministro João Costa contesta números do Governo

O ex-ministro da Educação João Costa contestou, nesta quinta-feira, os números de alunos sem professor durante a sua tutela que têm sido apresentados pelo actual Governo. “Objectivamente não correspondem à verdade”, disse durante uma audição no Parlamento.

Esta audição foi requerida pelo Chega “para prestar esclarecimentos sobre irregularidades no concurso de professores”. Na sua intervenção inicial, João Costa começou pelos alunos sem professores a pelo menos uma disciplina.

Lembrou que o Ministério da Educação, Ciência e Inovação tem repetido que, em Setembro de 2023, havia 324. 228 alunos nesta situação, o que desmentiu. “O que me preocupa é se este número [324. 228 ] não está a ser inflacionado para depois se poder apresentar uma resolução do problema com base num valor que é o certo”, alertou o ex-ministro do PS, que se apresentou como tendo sido “o primeiro governante a dizer que tínhamos falta de professores”.

“Tenho os relatórios da Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (Dgeste), que reportava semanalmente sobre as carências de professores. No final da segunda reserva de recrutamento, que é o período homólogo a este, o número de alunos sem todos os professores era 72.894”, descreveu, adiantando que, por comparação, a situação conheceu um “agravamento de 30 a 40%”.

“Temos de trabalhar com números verdadeiros e não andar a vender ilusões”, frisou o ex-ministro para acrescentar que, no final do ano lectivo, o número de alunos sem professor a pelo menos uma disciplina rondava os 15 mil. O final do 1.º período é o prazo que o MECI apresentou para reduzir em 90% as carências de professores por comparação ao mesmo período de 2023.

A ser assim, e se o número tiver sido então 15 mil, terão de existir penas 1500 alunos sem todos os professores no final do 1.ºperíodo, isto para que “o Governo alcance a sua meta, o que espero que aconteça”, destacou.

João Costa alertou ainda para um provável agravamento do número de alunos sem professor durante estes primeiros tempos de aulas. “O arranque do ano lectivo é uma altura em que entram muitas baixas médicas”, descreveu, ilustrando com a situação vivida no ano passado: dos 72.894 alunos sem professores após a segunda reserva de recrutamento passou-se para 144 mil no seguimento da terceira edição deste concurso nacional, que se realiza semanalmente.

A terceira reserva deste ano está marcada para o próximo dia 16.