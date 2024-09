PJ detém homem de 26 anos suspeito de ataques racistas a dois imigrantes no Porto

Polícia Judiciária confirma ataques com motivações racistas, uma vítima está nos cuidados intensivos. Suspeito atacou no Campo 24 de Agosto e em São Roque da Lameira na madrugada de terça-feira.

Depois de, em Maio, um jovem de 27 anos ter sido detido acusado de ataques racistas a vários imigrantes no Porto, a Polícia Judiciária (PJ) deteve esta madrugada outro homem de 26 anos suspeito de ter praticado crimes racistas contra dois imigrantes naquela cidade, na madrugada de terça-feira.

Em comunicado - e depois de o Jornal de Notícias noticiar esta quinta-feira o sucedido e especificar que as vítimas serão um homem marroquino e um indiano - a PJ refere que este jovem é suspeito de tentativa de homicídio qualificado, discriminação, incitamento ao ódio e à violência e roubo de dois imigrantes.

A PJ está a investigar os factos que, segundo afirma, ocorreram em dois momentos mas de modo sucessivo, na rua. A primeira situação foi na zona do Campo 24 de Agosto - exactamente o local onde ocorreu um dos três ataques de Maio.

"Após abordar aleatoriamente alguns cidadãos estrangeiros, com insultos de índole racista, o arguido, munido de uma arma branca atacou as vítimas com violência e apoderou-se de alguns dos seus pertences", refere o comunicado.

Uma das vítimas ficou ferida "com gravidade no tórax" e está nos cuidados intensivos do Hospital de São João.

Quinze minutos depois, na zona de São Roque da Lameira, o homem abordou outro cidadão estrangeiro "proferindo novamente insultos de índole racista" e atacou-o com uma faca. "Após estas acções, e por forma a evitar a sua identificação e detenção, o suspeito alterou a sua aparência física e rotinas."

A PJ diz que tomou diligências "de forma ininterrupta" e que, menos de 48 horas depois dos alegados crimes, deteve o suspeito, que será presente à autoridade judiciária para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

Em Maio, vários homens encapuzados entraram em casa de imigrantes e agrediram-nos. Um jovem de 27 anos foi detido, e segundo o PÚBLICO confirmou, tinha participado numa manifestação anti-imigração organizada no Porto pelo grupo neonazi 1143 no início de Abril, embora o seu advogado negue que pertença ao grupo.

Porém, as autoridades acreditam que ele e outros cinco homens identificados pela PSP como suspeitos dos ataques contra imigrantes pertencem ao grupo 1143. Esses ataques ocorreram igualmente em vários momentos: um às 00h40, no Campo 24 de Agosto, com dois argelinos que dizem ter sido agredidos com tacos de basebol por um grupo de quatro a cinco portugueses que seguiam num carro que parou junto a eles (os agressores iriam com gorros); outro na Rua do Bonfim, pela 1h, em que um grupo, com 10 a 15 elementos, alguns encapuzados, entrou em casa de um grupo de imigrantes, a maioria argelinos, e agrediu alguns (dois tiveram de receber tratamento hospitalar); e um terceiro, pelas 3h15, na zona da Batalha, em que um grupo de oito homens terá agredido um marroquino e ameaçado com uma arma de fogo.

Este caso ainda está em investigação.