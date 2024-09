Pedro Duarte: "Portugueses vão viver melhor com ou sem orçamento aprovado?"

O ministro dos Assuntos Parlamentares Pedro Duarte, que esteve esta semana reunido com todos os partidos na segunda ronda de reuniões com vista a negociar a aprovação do Orçamento do Estado (OE) para 2025, garante que o Governo está "com humildade" a conduzir este processo e diz que o PS será ouvido sobre a privatização da TAP antes de o Executivo tomar uma decisão sobre a sua venda. A entrevista Hora da Verdade pode ser ouvida na íntegra na Renascença esta quinta-feira às 23 horas.

