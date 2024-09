Entre Governo e PS, ninguém quer ficar responsável por uma crise política

Quem será o primeiro a ceder nas negociações do Orçamento do Estado para 2025?

O secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, disse, nesta quinta-feira, que nunca vai existir um "meio caminho" na negociação com o Governo sobre o IRS Jovem e o IRC, alegando que são "medidas erradas". Estas declarações surgem depois de o ministro dos Assuntos Parlamentares ter admitido que o Governo se poderá encontrar “a meio caminho” com o PS sobre IRS e IRC. Quem será o primeiro a ceder?

