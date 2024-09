Conselho Superior de Defesa favorável a ajustamentos às forças destacadas

O Conselho Superior de Defesa Nacional, que esteve reunido esta quinta-feira no Palácio de Belém, fez ainda um “ponto de situação referente ao apoio prestado por Portugal à Ucrânia.”

O Conselho Superior de Defesa Nacional aprovou, esta quinta-feira, por unanimidade, as "propostas de ajustamentos às Forças Nacionais Destacadas" de 2024, informou a Presidência da República, através de uma nota publicada no site.

Sob a presidência do Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa, o Conselho Superior de Defesa Nacional esteve esta quinta-feira reunido e, "após ponderar a respectiva adequabilidade militar e exequibilidade financeira", "deu parecer favorável, por unanimidade, às propostas de ajustamentos às Forças Nacionais Destacadas 2024", lê-se no comunicado divulgado pelo Palácio de Belém.

Na última vez que o conselho superior se reuniu, a 8 de Julho, tinha sido "sublinhada a importância da atractividade e da valorização presente e futura da Condição Militar bem como o reconhecimento do seu contributo no passado", relativamente ao Estatuto do Antigo Combatente e ao Estatuto dos Militares das Forças Armadas. Na tarde desta quinta-feira, "foi feito um ponto de situação" sobre o mesmo tema e sobre a "Lei de Programação Militar".

O comunicado dá ainda conta que o Conselho Superior, de que fazem também parte o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o ministro da Defesa, Nuno Melo, efectuou "um ponto de situação referente ao apoio prestado por Portugal à Ucrânia".

Para além disso, "deliberou, por unanimidade, expressar o seu agradecimento e louvor às Forças Armadas pelo papel que desempenham na sociedade portuguesa e na projecção de Portugal no mundo", conclui-se.