A pensar nos mais velhos, Miguel simplificou os horários da Carris Metropolitana

Quando Miguel Sanches escolheu ser designer gráfico, sabia que queria desenvolver projectos para ajudar ou melhorar a vida das pessoas — especialmente as que lhe são mais próximas, como a população da aldeia de Salemas, no concelho de Loures, onde vive.

Começou logo no secundário. Quis melhorar a escola onde estudava e decidiu fazer um logótipo mais moderno. A nova imagem, recorda em entrevista ao P3, foi bem recebida pela direcção — e principalmente pelos amigos que até receberam t-shirts com o novo design —, mas não avançou por falta de verba. Em Dezembro de 2022, quando estava na universidade, soube que Loures ia ter novos horários e linhas de autocarro a partir de Janeiro do ano seguinte, com a chegada da nova empresa de transportes da Área Metropolitana de Lisboa, a Carris Metropolitana.

Como a maioria da população de Salemas, grande parte dela idosa, não sabia da mudança decidiu fazer horários simples e de leitura fácil para afixar na paragem.

“A mudança ia começar em Janeiro de 2023 e, uma semana antes, não havia informação afixada sobre horários, linhas, e as pessoas não sabiam com o que podiam contar. Como tinha acesso a essa informação através do site da Carris Metropolitana criei os horários da maneira que me pareceu ser a melhor. Imprimi-os e afixei-os na paragem principal no final de Dezembro”, adianta o jovem de 24 anos.

Miguel criou os horários em Dezembro de 2022 Miguel Sanches Acrescentou autocolantes com avisos sobre os horários durante as férias de Verão Miguel Sanches Ter horários em papel é mais fácil para a população idosa,Ter horários em papel é mais fácil para a população idosa Miguel Sanches,Miguel Sanches Afixou-os na paragem principal de Salemas Miguel Sanches Fotogaleria Miguel criou os horários em Dezembro de 2022 Miguel Sanches

Apesar de em Salemas só passarem três autocarros (2745, 2765 e 2011), Miguel precisou de dois dias para desenvolver os horários. Era preciso consultar no site a que horas é que determinado autocarro saia da primeira paragem, quando é que chegava à paragem seguinte —​ e também a que horas é que não passava. Aos sábados, domingos e feriados os horários são diferentes e também fez um esquema para estes dias.

Garante que o que fez não é novidade em termos de design. Na verdade, percebeu que a população já mostrava alguma resistência à mudança de linhas, por isso, decidiu aplicar o esquema dos horários da empresa antiga que circulava na zona.

“As pessoas estavam habituadas àquele estilo de horário, de perceber a que horas é que o autocarro chegava à paragem em que entravam e à última paragem, mas acrescentei coisas novas”, destaca.

Optou por sublinhar o número do autocarro a vermelho, aumentar o tamanho da letra e o contraste. Para o Verão, altura do ano em que os horários dos autocarros são mais limitados, fez autocolantes a lembrar a população. E ainda bem que o fez.

Segundo o designer, os novos horários da Carris Metropolitana só chegaram a Salemas em Julho de 2023. “Se não tivesse feito horários, seriam sete meses em que as pessoas não sabiam quando teriam autocarros”, destaca. Agora têm opção de escolha, já que a empresa afixou os horários ao lado dos de Miguel.

“As pessoas que usam dizem que os horários que fiz são mais fáceis de ler. É uma zona com muitas pessoas idosas que não têm acesso a esta informação pelo telemóvel. E mesmo alguém que esteja com pressa é mais fácil ir ver à paragem do que procurar no site da Carris.”

Miguel é, provavelmente, o único habitante de Salemas que não recorre aos horários. Decorou-os todos.

Próximo projecto: novos horários para o centro da freguesia

Agora que facilitou a vida à população de Salemas, Miguel quer fazer o mesmo pelos restantes habitantes da freguesia a que pertence a sua aldeia.

Segundo o designer, passam pela sede da freguesia, em Lousa, cerca de dez autocarros com destinos diferentes. Há um horário que inclui todos, mas não é intuitivo. Na tentativa de resolver o problema alguém espalhou dez folhas de horários individuais na paragem, mas uma vez mais, diz o jovem, “o tempo que as pessoas demoram a procurar o que querem e a interpretá-lo não é útil”.

O primeiro passo é falar com a junta de freguesia para saber se pode afixar horários novos e, idealmente, contar com a colaboração da Carris Metropolitana para o novo design.

“Em Junho tive uma reunião com a empresa e fiquei contente, porque conheciam o meu trabalho. Foi reconhecido que era preciso alterar algumas coisas e que ainda há muita margem para melhorar, mas a colaboração não podia ser feita de forma tão imediata, porque sendo uma empresa pública, tudo o que seja contratações tem que ser aprovado em concurso público”, revela.