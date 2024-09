Eis Benjamin Button, o gato de Taylor Swift e estrela do seu apoio a Kamala Harris

Taylor Swift anunciou na terça-feira que votaria na vice-presidente Kamala Harris nas eleições presidenciais de 2024. Fê-lo numa publicação nas redes sociais com uma assinatura espirituosa: “Taylor Swift, Childless Cat Lady”, ou seja, “senhora de gatos e sem filhos”.

Com isso, os felinos que pertencem a Swift — Meredith Grey, Olivia Benson e Benjamin Button, este último fotografado com Swift na sua publicação de apoio a Harris — tornaram-se um tema eleitoral.

A fotografia de Swift com Benjamin Button parece ter sido tirada na sessão fotográfica que fez para a revista Time, quando foi eleita Pessoa do Ano de 2023. A inclusão dele e as suas palavras são uma referência aos comentários do candidato republicano à vice-presidência JD Vance, que descreveu os democratas como “um bando de senhoras dos gatos sem filhos, infelizes com suas próprias vidas e com as escolhas que fizeram”.

Nas mesmas declarações, feitas em 2021, quando foi entrevistado no programa Tucker Carlson Tonight da Fox News, Vance afirmou ainda que os políticos sem filhos “não têm participação directa” no futuro do país. A entrevista provocou indignação quando voltou a circular nas redes sociais em Julho, com a capa da Time de Swift e Benjamin Button a ser referida por muitos que queriam, assim, reivindicar o rótulo.

Os gatos de Swift são bem conhecidos dos seus fãs. Benjamin Button — que partilha o nome com a personagem que, em vez de envelhecer, rejuvenesce, no conto de F. Scott Fitzgerald e no filme homónimo de 2008 — é o mais novo. Foi adoptado depois de aparecer no videoclipe da canção ME!, de 2019. A cantora disse na altura que o gato veio de uma organização que “tenta fazer com que gatinhos fofos sejam adoptados, colocando-os em anúncios e outras coisas”, de acordo com a revista Elle.

Nas imagens dos bastidores do videoclip ME! publicadas na sua conta do YouTube, Swift pergunta ao gatinho: “Posso ficar com ele?”, e fica de boca aberta quando lhe dizem que ele está disponível.

“Ele está a ronronar tão alto — Pai, tens de segurar neste gatinho”, afirmou, entregando-o ao pai para que este o acariciasse. “Eu sei que os gatinhos são giros, mas este gatinho é especial”, disse ela mais tarde a Brendon Urie dos Panic! at the Disco, que participa na canção.

No videoclipe, Urie entrega o gatinho a uma Swift encantada, depois de ela ter rejeitado flores e jóias. O vídeo também apresenta as suas duas gatas, a quem se refere como as suas “jovens filhas”.

A sua primeira gata, Meredith Grey, recebeu o nome da personagem principal do drama Anatomia de Grey, e a segunda, Olivia Benson, foi baptizada em homenagem à detective da série Lei e Ordem: Unidade de Vítimas Especiais. Swift disse à Rolling Stone que lhes deu o nome de “mulheres fortes, complexas e independentes”.

Mariska Hargitay, que interpreta Benson em Lei e Ordem, baptizou, anos mais tarde, um gato a quem deu o nome Karma, título de uma música de Swift.

Os três gatos fazem aparições regulares nas suas redes sociais e são referidos nas letras das suas canções, tendo-se tornado figuras de culto por direito próprio para os swifties. Meredith e Olivia aparecem numa T-shirt usada por Ryan Reynolds em Deadpool 2, e Olivia também apareceu num anúncio da Diet Coke com Swift em 2014. Swift chegou mesmo a dizer à Time que se inscreveu para actuar no filme Cats porque estava “tão obcecada” com os seus animais de estimação.

A publicação de Swift, tornada pública pouco depois do debate presidencial na ABC, teve mais de 4 milhões de gostos em cerca de duas horas; um dia depois, soma mais de dez milhões de reacções. Esta foi a reacção mais recente de uma celebridade ao comentário de Vance sobre as “senhoras dos gatos sem filhos”, juntando-se aos comentários de Jennifer Aniston, Whoopi Goldberg e Oprah.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post