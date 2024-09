Ucrânia acusa Rússia de atacar navio com trigo no mar Negro

Presidente ucraniano apela a uma reacção do resto do mundo contra “um ataque descarado”, que pode pôr em causa a segurança alimentar em vários países de África e do Médio Oriente.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de ter lançado um ataque com um míssil, nesta quinta-feira, contra um navio carregado com trigo que tinha saído do porto ucraniano de Odessa e que se dirigia ao Egipto. Segundo as autoridades ucranianas e romenas, o navio já tinha saído das águas territoriais da Ucrânia e encontrava-se na zona económica exclusiva da Roménia.

"Aguardamos pela reacção do resto do mundo", disse Zelensky na rede social X, sublinhando que o ataque não provocou vítimas entre a tripulação do navio. "O trigo e a segurança alimentar não devem ser nunca alvos para mísseis."

Em 2023, a Rússia abandonou um acordo com a Ucrânia, que tinha sido mediado pela ONU, que garantia a segurança da passagem de navios com cereais ucranianos através do mar Negro — um mar transformado em campo de batalha na sequência da invasão russa da Ucrânia, em Fevereiro de 2022.

"As exportações de cereais da Ucrânia para países de África e do Médio Oriente são críticas", salientou Zelensky nesta quinta-feira. "Vamos continuar a fazer todos os esforços para garantir a segurança dos nossos portos, do mar Negro e das exportações para os mercados globais."

Desde o início da invasão russa, as lideranças dos principais apoiantes e financiadores da defesa ucraniana — os Estados Unidos e a União Europeia — têm tentado evitar que um erro ou um ataque da Rússia no território de um país da NATO possa provocar uma escalada no conflito.

Após o ataque desta quinta-feira — que, segundo a agência Reuters, foi confirmado pela Marinha romena e pela empresa britânica de segurança marítima Ambrey —, as autoridades da Roménia precisaram que o caso aconteceu na sua zona económica exclusiva, e não nas suas águas territoriais.