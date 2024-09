Donald Trump recusa convite para novo debate com Kamala Harris

Donald Trump, ex-Presidente norte-americano e candidato republicano à Casa Branca nas eleições deste ano, disse na quinta-feira que não participaria noutro debate com Kamala Harris antes das eleições presidenciais de 5 de Novembro. "Não haverá um terceiro debate", declarou, em letras maiúsculas, o ex-Presidente na rede social Truth Social, detida pelo próprio.

A resposta de Trump surge depois do debate frente a Kamala Harris na terça-feira, em que a maioria dos analistas deu a vitória à candidata democrata, e que aconteceu dois meses após um primeiro debate do candidato republicano frente a Joe Biden, antes de o actual chefe de Estado norte-americano ter desistido da sua recandidatura e ter declarado o seu apoio à vice-presidente dos Estados Unidos.

A campanha de Kamala Harris desafiou Donald Trump para um novo debate, aproveitando o desafio lançado pela Fox News para um terceiro encontro, pouco depois do frente-a-frente entre os dois candidatos na ABC News. "O povo americano pôde ver a escolha que terá de enfrentar no Outono nas urnas, entre avançar com Kamala Harris ou recuar com Trump. Foi isso que viram esta noite e é isso que devem ver num segundo debate em Outubro", argumentou a chefe de campanha democrata, Jen O’Malley Dillon, questionando depois: "A vice-presidente Harris está pronta para um segundo debate. Está Donald Trump?"

O candidato republicano respondeu já esta quinta-feira. "Quando um lutador perde um combate, as primeiras palavras que diz são: 'Quero uma desforra'. As sondagens mostram claramente que eu ganhei o debate contra a camarada Kamala Harris, a candidata da esquerda radical dos democratas, na terça-feira à noite, e ela imediatamente pediu um segundo debate", começou por escrever Trump nas redes sociais.

Enumerando uma série de erros de governação que apontou a Kamala Harris e Joe Biden, Donald Trump argumentou que os problemas do país foram discutidos "em grande detalhe" nos primeiros dois debates. "Ela não compareceu ao debate da Fox e recusou-se a participar no da NBC e da CBS", acusou: "Kamala devia concentrar-se no que devia ter feito durante os últimos quase quatro anos. Não havia haver terceiro debate", concluiu, escrevendo a parte final da mensagem em letras maiúsculas.

Não é verdade que as sondagens mostrem que Donald Trump se saiu melhor no debate com Kamala Harris. Um inquérito realizado para a CNN, por exemplo, apurou que 63% dos espectadores deu a vitória à candidata democrata — e o mesmo resultado foi obtido nas sondagens da YouGov, da Reuters/Ipsos e até da SoCal Strategies/On Point Politics/Red Eagle Politics, patrocinada pelos republicanos.

Embora Trump tenha elogiado o seu próprio desempenho na terça-feira, seis financiadores republicanos e três conselheiros do candidato, em declarações à Reuters no início desta semana, defenderam que Harris tinha efectivamente vencido o debate, sobretudo porque Trump não conseguiu veicular a mensagem republicana. O debate atraiu 67,1 milhões de telespectadores, de acordo com dados da Nielsen.