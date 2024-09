Penafiel constrói duas rotundas para facilitar acesso à A4 e reduzir acidentes

A Câmara de Penafiel vai iniciar nas próximas semanas a construção de duas rotundas na zona do entroncamento da Auto-estrada 4 com a Variante à Estrada Nacional 106, para eliminar ponto de sinistralidade na cidade, foi revelado. De acordo com o presidente da autarquia, Antonino Sousa, só falta o visto do Tribunal de Contas para se poder iniciar a empreitada, orçada em 1,58 milhões de euros, mais IVA.

O valor será integralmente suportado pelo orçamento municipal. Aquela solução rodoviária era reclamada em Penafiel, distrito do Porto, há décadas devido ao elevado número de acidentes rodoviários ocorridos naquele ponto e ao estrangulamento de trânsito causado numa das principais entradas da cidade, sobretudo nas horas de ponta.

Nesse ponto, onde surgirá a primeira das duas novas rotundas, confluem várias estradas, nomeadamente a saída Penafiel Norte da A4 (zona das portagens), a variante que liga Lousada a Penafiel (uma das estradas mais movimentadas do Vale do Sousa) e o acesso local à zona de Novelas, onde se localiza a estação ferroviária da cidade.

Logo a seguir, no sentido Lousada-Penafiel, encontra-se outro ponto de estrangulamento rodoviário, que é o entroncamento da variante à EN106 com o acesso à Zona Industrial n.º 2, por onde passam milhares de viaturas diariamente devido à concentração de fábricas e grandes superfícies comerciais. Será nesse ponto que surgirá a segunda das duas rotundas previstas na empreitada.

As obras vão acontecer após anos em que a autarquia foi propondo à tutela diferentes soluções (segundo o autarca pelo menos três), acabando por ser validada a actual, que prevê duas rotundas. Na nova rotunda junto ao acesso à auto-estrada também entroncará uma via já construída, mas ainda encerrada ao trânsito, de ligação à estação ferroviária e à nova central de transportes, também já executada, que aproximará o centro da cidade dos dois equipamentos, com ganhos em termos de mobilidade.

Aquela rotunda (a maior das duas) contará com uma passagem inferior exclusiva para ciclistas e peões que circulam a partir do novo acesso à central de transportes. Antonino Sousa espera que a obra possa estar concluída até ao final do primeiro trimestre do próximo ano.