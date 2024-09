Lisboa recebe animação nocturna com o Night Stories Market

A festa do Night Stories regressa a Lisboa esta quinta-feira, entre as 17h e a meia-noite. Promete-se comida, música e arte de vários tipos, naquele que se assume como “o primeiro night market em Lisboa”, segundo a sua descrição na rede social Facebook. Esta edição decorre junto da Igreja da Graça, nos dias 12, 19 e 27 de Setembro e 3 e 4 de Outubro.

Na abertura da primeira noite, espera-se a actuação do duo de DJs Tropicals, marcado pela música electrónica de inspiração latina, africana e oriental. Para fechar, actua Adriana, artista australiana que traz “um set onde tudo pode acontecer – dos clássicos aos sons mais frescos, sempre com surpresas e muita energia”, pode ler-se numa publicação da rede social Instagram. Nos dias seguintes, também se esperam outros artistas, como Antilope, Miguel Domingues e Sofia Kuster.

A arte também ocupa espaço no mercado, com recurso, por exemplo, a flash tattoos (ou tatuagens rápidas), com as artistas Clarissa, Flor e Vaniborn. Haverá ainda lugar para marcas independentes, como Laura Var, Urbalina e Vizbon.

Não pode faltar a comida, e, nesse aspecto, o Night Stories garante focar-se em street food (ou comida de rua). Ao longo dos vários dias do mercado, vão estar disponíveis diversas bancas de comida, que asseguram opções para todos os visitantes. Destacam-se os restaurantes Atalho, Nonna Goes Crazy, Paco Bigotes, Polpetta Cósmica, Secret Oven, Street Burguer Lisboa e Sumaya.

“Estamos de cara lavada, cheias de energia, e prontas a dominar Setembro e Outubro com algo ainda mais especial. Com um design renovado, mais ousado, mais fresco, e com aquela energia única que já conheces – só que agora, com um visual que reflecte tudo o que somos”, lê-se numa outra publicação da rede social Instagram.

O Night Stories Market teve a sua estreia em Agosto de 2021, na Doca da Marinha, e, desde então, tem trazido regularmente música, arte e comida para vários espaços da região de Lisboa. Este ano, o mercado já teve duas edições: em Maio, no Beato, e em Julho, na Trafaria. Os bilhetes diários têm um custo de 7 euros, podendo um passe geral ser adquirido por 30 euros.

