O Batalha vai sair de portas para levar cinema do Porto aos vizinhos do bairro

No sábado, oito estabelecimentos/entidades à volta da Praça da Batalha vão ser transformados em salas de cinema por um dia, no âmbito do projecto Vai e Vem, do Batalha Centro de Cinema.

Já lá tinha sido feito teatro, mas cinema será a primeira vez. Não é uma sala vocacionada para as artes, mas o café centenário no centro do Porto é sítio de passagem de artistas. Desta vez terá destaque de protagonista e vai ser adaptado para receber a sétima arte dentro de casa. E não será o único estabelecimento comercial da Praça da Batalha a passar por uma remodelação temporária para que se possam exibir filmes em espaços talhados para outros fins. O Café Java está há mais de um século ao lado do Batalha. E no sábado, em conjunto com mais sete outros estabelecimentos da mesma praça, será uma extensão do cinema que reabriu em Dezembro de 2022, remodelado. Nesse dia, o projecto Vai e Vem vai levar a oito espaços comerciais e entidades das imediações cinema de e sobre o Porto, para ser visto gratuitamente.