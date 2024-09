Avenida Rodrigues de Freitas fecha-se ao trânsito para ser palco de actividades

A iniciativa “A Rua é Nossa” está de regresso à Avenida Rodrigues de Freitas, de 15 de setembro a 20 de outubro, com um conjunto de atividades programadas pela Câmara do Porto.

Repetindo o mote de anos anteriores, a Avenida Rodrigues de Freitas, em Bonfim, volta a ser o palco escolhido para receber mais uma iniciativa do programa municipal "A Rua é Nossa". Todos os domingos, de 15 de Setembro a 20 de Outubro, serão várias as actividades que pretendem, tal como o nome indica, tornar a Rodrigues de Freitas dos seus moradores e da restante vizinhança. A iniciativa enquadrada no Plano para Resgatar o Espaço Público arranca já este domingo.

A primeira edição teve início em 2020, com 16 ruas fechadas ao trânsito durante o fim-de-semana. Em 2023, voltou a acontecer mas apenas na Avenida Rodrigues de Freitas e ao domingo, tal como este ano. A iniciativa pretende lembrar velhos tempos, onde brincar na rua era a normalidade, sem carros a atrapalhar ou a ameaçar.

O primeiro domingo conta com jogos das 10h às 19h, desde arcade games, matraquilhos tradicionais e mesas de ping pong, trazendo ao de cima a competitividade de cada um. Daí até à hora de almoço é a vez de a pista ser do ciclismo pelos pedais dos Patus Bravus. Já na parte da tarde, haverá dança, com especialidade no forró, com os Dois pra cá, ou ilusionismo com a artista portuguesa, Miss Andy, conhecida pela sua performance de magia de proximidade. A programação das outras semanas poderá ser seguida no site da câmara.

O trânsito também estará condicionado de 15 de Setembro a 20 de Outubro, entre das 8h e as 21h, não sendo permitida a circulação e o estacionamento de veículos na Avenida Rodrigues de Freitas.

Em comunicado, a autarquia salienta que "esta é uma oportunidade para, de forma gratuita, os habitantes e visitantes da cidade vivenciarem uma experiência de lazer segura, confortável e descontraída, sem o stress muitas vezes gerado pela circulação rodoviária", referem.