Nova estátua de Isabel II gera polémica: “Não se parece em nada com a rainha”

Era para ser uma bonita homenagem a Isabel II, a propósito do 2.º aniversário da sua morte, que se assinalou a 8 de Setembro. Mas a estátua da monarca mais douradora da História britânica, acompanhada do príncipe Filipe e dos seus cães corgi nos jardins do Castelo de Antrim, na Irlanda do Norte, tem gerado controvérsia na última semana. Há mesmo quem a compare à personagem Mrs. Doubtfire do filme Papá para Sempre, ​interpretada por Robin Williams.

A indignação começou a ser reportada pela imprensa britânica logo após a inauguração da estátua de bronze, assinada pelo artista Anto Brennan, na passada sexta-feira, com as críticas a versarem não só sobre o rosto da rainha, como também sobre a posição do corpo. “Na verdade, é um insulto à memória de sua majestade, não se parece nada com ela”, queixou-se um residente ao The Guardian.

A vereadora de Antrim, Vera McWilliam, está entre os irlandeses que não ficaram agradados com a homenagem. “Temos de ser sinceros, não se parece em nada com a rainha”, reagiu à BBC, apesar de a estátua ter sido encomendada pelo executivo da cidade. E outro residente concordou: “Quem assinou isto precisa de fazer um exame aos olhos. Não é bom. Eu retirá-la-ia. Não honra a memória de sua majestade.”

Há, contudo, quem ache que a estátua, apesar de não ser uma representação fiel, é uma boa homenagem por mostrar o casal na sua essência, longe dos artefactos da realeza. “No geral, é muito agradável e percebe-se o que representa e o que está em causa”, comenta Brenda, residente de Lisburn, também à BBC.

A encomenda foi feita pelo conselho distrital de Antrim e Newtownabbey, perto de Belfast, a Anto Brennan, que descreve a estátua como uma representação de Isabel II numa “pose dignificante, que recorda a sua graça, firmeza e dedicação ao serviço público durante toda a vida”. “Este memorial será uma lembrança duradoura da sua dedicação ao serviço, da sua resiliência e da sua capacidade de unir pessoas de várias gerações”, celebrou o presidente da Câmara, Neil Kelly, durante a inauguração.

E o vice-presidente, Paul Dunlop, acrescentou: “A rainha Isabel era mais feliz quando desfrutava da vida ao ar livre, particularmente quando passeava no campo e passava tempo com os seus cães.” O responsável defende que a qualidade da estátua “se resume ao gosto pessoal de cada um” e o que importa é “o que representa”.

Nas redes sociais do município, acumulam-se os comentários sobre o tema, com os residentes a pedirem que seja retirada a estátua, que não devia ter sido paga com dinheiro publico. “Quem quer que tenha assinado esta decisão deveria ser obrigado a pagar por ela, e não nós, os pagadores de impostos”, escreve um utilizador. E outro compara a estátua ao polémico busto de Cristiano Ronaldo no Aeroporto da Madeira, em 2017: “Terá sido a mesma pessoa que fez a do Ronaldo há uns anos?”

Uma utilizadora, porém, sai em defesa do artista, que já esculpiu estátuas de outros políticos irlandeses, lembrando que Anto Brennan está a ser vítima de insultos nas redes sociais. “É uma pena que as pessoas só encontrem defeitos nestes produtos, mas não pensem no tempo e no esforço que este homem dedicou à sua criação”, lamenta.

O artista ainda não reagiu à polémica e a Câmara Municipal limitou os comentários na publicação de Facebook em questão.

Em Maio deste ano, um novo retrato oficial de Carlos III do pintor Jonathan Yeo também não gerou consenso pela escolha cromática. Entre uma mancha vermelha, o soberano veste o uniforme das guardas escocesas, da qual é coronel desde 1975, com uma borboleta mesmo por cima do ombro. Apesar das críticas, o quadro mantém-se exposto na ala visitável do Palácio de Buckingham, em Londres.