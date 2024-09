Justin Timberlake chegou a acordo no caso da detenção por conduzir alcoolizado

Justin Timberlake aceitou um acordo judicial depois de ter sido detido nos Hamptons por conduzir alcoolizado, avançam o TMZ e a revista People, que citam fontes próximas do cantor. O acordo confirmar-se-á nesta sexta-feira, 13 de Setembro, quando o artista for presente a juiz em Nova Iorque e se declarar culpado de uma ofensa menor do que estava inicialmente previsto.

“Ele é um homem de família e este é o seu objectivo. Ele aceitou um acordo judicial porque quer seguir em frente. O processo judicial tem sido uma distracção. Ele não quer que a sua família seja afectada por isso”, cita a revista People.

O TMZ detalha que Timberlake não se apresentará como culpado por conduzir sob a influência de álcool, como estava previsto inicialmente — o que podia ser punido com até um ano de prisão no estado de Nova Iorque — mas admitirá que conduzia “com perturbações da capacidade de condução”.

De acordo com site de celebridades, o processo deverá ter por sentença uma multa de 300 a 500 dólares (entre 270 e 450 euros). Contudo, Timberlake continuará impedido de conduzir, detalhou o advogado do artista, Edward Burke Jr., lembrando que a suspensão da carta de condução é prática comum neste tipo de acusação em que o arguido se recusa a realizar um teste de alcoolémia.

O advogado continua a argumentar que Timberlake não estava alcoolizado quando foi mandado parar pela polícia, a 18 de Junho, em Sag Harbor, na região dos Hamptons. A detenção concretizou-se precisamente porque, depois de abordado pela polícia, que o viu a ignorar um sinal de Stop e a oscilar entre faixas na estrada, o cantor se recusou a ser submetido ao teste que avalia o nível de álcool presente no sistema.

Nessa noite, o artista tinha-se encontrado com amigos para jantar no America Hotel. Por volta da meia-noite e meia, pouco depois de sair do jantar, foi detido. Viria a sair em liberdade na manhã seguinte, sem ter de pagar fiança.

Foto O America Hotel em Sag Harbour REUTERS/Eduardo Munoz

Timberlake também terá decidido aceitar o acordo judicial para se concentrar na digressão The Forget Tomorrow World Tour, que acaba de passar pela Europa (Portugal não estava incluído). O próximo espectáculo está agendado para 28 de Setembro já nos EUA: em Newark, New Jersey. “Sei que às vezes é difícil amar-me, mas vocês continuam a amar-me e eu também vos amo”, declarou em Junho no concerto depois da detenção em Chicago.

O cantor de 43 anos tornou-se conhecido no final dos anos 1990 como um dos membros da banda masculina 'N Sync. Em 2002, lançou-se a solo e, entre as suas canções mais conhecidas, estão Mirros ou Can’t stop the feeling. É casado com a actriz Jessica Biel desde 2012 e os dois têm dois filhos: Silas, de 9 anos, e Phineas, de 3.