Festival: “Queremos ter dez Chefs on Fire a correr o mundo todos os anos”

​Falta pouco mais de duas semanas para o arranque da sexta edição do Chefs on Fire em Cascais e, nos escritórios da Lohad, em Lisboa, a equipa está reunida para resolver problemas de última hora. Gonçalo Castel-Branco, o criador do festival que junta música e comida feita no fogo, procura uma solução para uma questão nova: este ano vai ser preciso comunicar aos visitantes que durante três dias (20, 21 e 22 de Setembro) passarão pela FIARTIL, no Estoril, qual a quantidade de comida que ainda há na estação de cada um dos chefs. “Como é que vamos fazer?”, pergunta Gonçalo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt