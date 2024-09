Preço do petróleo dá conforto ao BCE para voltar a cortar juros

Segundo corte de taxas de juro é dado como quase certo na reunião do BCE desta quinta-feira. Christine Lagarde, no entanto, não deverá dar novas pistas em relação ao futuro.

Com o conforto adicional dado pela recente descida dos preços do petróleo e cumprindo aquelas que são as expectativas dos mercados há já várias semanas, Christine Lagarde deverá nesta quinta-feira anunciar um novo corte nas taxas de juro da zona euro. Continua a haver, no entanto, motivos para pensar que a presidente do Banco Central Europeu (BCE) não se quererá ainda comprometer com novas descidas do custo do dinheiro nos meses seguintes.