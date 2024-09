Governo viaja de comboio até ao Entroncamento para apresentar passe ferroviário

Governo realiza Conselho de Ministros de 19 de Setembro no Museu Nacional Ferroviário para apresentação do passe ferroviário a 20 euros.

Na Semana da Mobilidade o Governo vai viajar de comboio entre Lisboa e o Entroncamento no dia 19 de Setembro onde realizará o Conselho de Ministros no Museu Nacional Ferroviário. Nesse dia, o executivo apresentará os detalhes do passe ferroviário de 20 euros anunciado e outras medidas relacionadas com a mobilidade.