Proposta de lei do IRC mínimo de 15% sobre lucros das grandes empresas chega ao Parlamento com nove meses de atraso em relação à data-limite em que a legislação devia estar em vigor.

A proposta de lei do Governo que transpõe a directiva europeia do IRC mínimo de 15% sobre os lucros das grandes multinacionais entrou esta quarta-feira no Parlamento e mantém, no essencial, o que já estava previsto na versão que o executivo de Luís Montenegro colocou em consulta pública em Julho.